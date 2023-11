Creció el ingreso y PIB per cápita de los países de la Ocde

A pesar de la desaceleración de la economía que se ha evidenciado en diferentes países a nivel mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) presentó los resultados de ‘Crecimiento y bienestar económico: segundo trimestre de 2023’, en donde se registró una avanzada en la renta real de los hogares.



Según la Ocde, el ingreso real de los hogares per cápita de los países miembro presentó un aumento de 0,5% en el segundo trimestre de este año. Esta sería el cuarto trimestre consecutivo en el que el dato se eleva.



Así mismo, en lo que se refiere al PIB real por persona, la Ocde estimo también un avance del 0,4% durante el segundo trimestre de este año.



“Sin embargo, el ritmo de crecimiento del ingreso real de los hogares per cápita se desaceleró en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el primero, cuando se registró un aumento del 1,4%”, aseguró la Organización.



PIB FOTO: iStock

Ahora bien, respecto a los países miembro la Ocde aseguró que de los 21 pertenecientes al bloque de los que hay datos disponibles, 11 presentaron un incremento en ese periodo de tiempo, mientras que los otros 10 sí tuvieron disminuciones en el ingreso general de los hogares per cápita.



Entre las economías del G7, es decir, el grupo de las más avanzadas del mundo (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos), el ingreso de los hogares por persona experimentó un aumento en la mayoría de las naciones, exceptuando a Italia. “Canadá experimentó el mayor aumento en el ingreso real de los hogares per cápita (1,2%), impulsado por el crecimiento de la remuneración de los empleados y autónomos, que revirtió parcialmente la caída en el primer trimestre de 2023”, detalla la Organización.



Asimismo, adicionó que el segundo mayor incremento se dio en el Reino Unido con 0,9%, impulsado por los aumentos de las prestaciones sociales y, en menor medida, por la remuneración de los asalariados.

PIB mundial FOTO: iStock

Mientras tanto, Estados Unidos presenció una desaceleración en el crecimiento del ingreso real de los hogares per cápita durante el segundo trimestre de hasta el 0,5%, frente al 2,3% registrado en los tres meses anteriores.



“Entre otros países de la Ocde, Hungría experimentó el mayor crecimiento del ingreso real de los hogares per cápita en el segundo trimestre de 2023 (3,0%) a medida que disminuyeron las presiones inflacionarias. Polonia experimentó la mayor contracción del ingreso real de los hogares per cápita (-3,4%), y el PIB real per cápita también cayó (-1,3%)”, concluye.



PORTAFOLIO