A qué se debió el crecimiento del PIB de EE. UU. en segundo trimestre

El Producto Interno Bruto (PIB) real de Estados Unidos aumentó a una tasa anual de 2,1% en el segundo trimestre de este año, de acuerdo a la segunda estimación que publicó la Oficina de Estadísticas Económicas (BEA). Vale la pena resaltar que en los tres meses anteriores el indicador llegó a una cifra del 2%.





De igual manera, la economía estadounidense subió 0,5% entre abril y julio respecto al trimestre anterior, es decir que obtuvo una décima menos frente a la primera estimación publicada que fue en julio.



Según indicó la oficina estadística, la actualización de las cifras reflejó revisiones a la baja de la inversión privada en inventarios y en la inversión fija no residencial que fueron parcialmente compensadas por una revisión al alza del gasto de los gobiernos estatales y locales.



Adicionalmente, el PIB en dólares corrientes subió 4,1% a su tasa anual o US$268.600 millones en el segundo trimestre, llevando la economía a un total de US$26,80 billones.



Ahora bien, respecto al menor ritmo evidenciado en el crecimiento de economía estadounidense Jeisson Andrés Balaguera, CEO de Values AAA, Banca de Inversión, aseguró que este comportamiento es algo que el mercado estaba esperando, ya que durante años anteriores el indicador venía creciendo a niveles altos, dada su política de reducción de tasas de interés.



“Teniendo en cuenta que en el año 2022 y parte del 2023 se han enfocado en un aumento progresivo de las mismas tasas de interés, ha generado que haya menos dinero en el mercado circulando y por esto se genera un menor crecimiento económico dada la disminución del consumo”, explicó.



Es así que después de la publicación del resultado del PIB en Estados Unidos, el dólar se debilitó un poco al bajar el índice DXY de 104,3 puntos hasta los 103,1 puntos.

Pobreza en EE. UU.

Según un análisis de la agencia bloomberg, una proporción cada vez mayor de estadounidenses de bajos ingresos están atrasados en el pago del alquiler y tienen dificultades para comprar comida, lo que se suma a las señales de crecientes problemas financieros en la economía.



Entre los hogares que utilizan los beneficios mejorados por la pandemia del programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP, por sus siglas en ingles), el 42% se saltó comidas en agosto y el 55% comió menos porque no podían permitirse comprar alimentos --más del doble que el año pasado--, de acuerdo a un informe publicado el por Propel Inc..



Los datos destacan que desde julio, a una proporción cada vez mayor de hogares de bajos ingresos les cortaron los servicios básicos, no podían pagar la factura del mes anterior o no podían pagar el alquiler. Más de dos tercios de los encuestados que reciben el SNAP dijeron que tenían algún tipo de deuda.



A la economía estadounidense le “está yendo muy bien, pero las personas con ingresos más bajos están experimentando muchas dificultades en este momento”, manifestó Justin King, director de políticas de Propel.



