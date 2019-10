Poco margen de maniobra para Fernández en la presidencia de Argentina

Alberto Fernández caminó hacia la victoria en las elecciones presidenciales del domingo en Argentina, un resultado muy esperado después de que derroto al actual presidente Mauricio Macri en las primarias de agosto.



(Lea: En medio de una de sus peores crisis económicas, Argentina vota)



Después de todo el discurso difuso de campaña, los inversores ahora desean claridad sobre las políticas. Una cosa es casi segura: Fernández, elegido por aquellos argentinos que tienen dificultades para llegar a fin de mes, retomará las reformas de mercado de Macri para aliviar su dolor económico.



(Lea: Alberto Fernández, nuevo presidente de Argentina)



Esto significa más intervención del gobierno. El desarrollo de esto en la práctica aún está por verse, especialmente porque las diferentes fuerzas en su coalición peronista halan en direcciones diferentes.



Para los productos básicos y el sector energético, ha habido algunas pistas. Cultivos y carne de res Los agricultores esperan que Fernández aumente los impuestos sobre las exportaciones de cultivos y carne por más de US$20.000 millones al año para financiar el gasto social y la deuda del servicio.



En previsión, los productores han estado aumentando las ventas a los comerciantes, y los permisos de exportación se están emitiendo al doble del ritmo normal. Estas son las tasas impositivas actuales aproximadas: soja 25%; maíz, trigo y carne de res 7%. El trigo y la carne de res podrían ser objeto de aumentos porque los alimentos a base de harina y la carne roja son alimentos básicos argentinos.



Fernández dice que quiere maximizar los envíos, pero él y sus ayudantes también han expresado su preocupación porque las exportaciones elevan los precios internos. De actuar como la exlíder y vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, Fernández podría buscar formas de bajar los precios en casa y controlar la inflación que está en 54%.



Tal medida correría el riesgo de una rápida reversión en los florecientes envíos de granos y carne. "Me preocupa el camino por el que nos dirigimos", dijo Santiago Fernández de Maussion, agricultor de la provincia de Córdoba.



"Necesitamos acceso a los mercados mundiales". A medida que Fernández toma una porción más grande del pastel agrícola, los agricultores podrían cambiar a la soja, a pesar de que también es probable que se vean afectados por un aumento tributario, porque son más baratos de cultivar. Esa tendencia ya ha surgido en la actual temporada de siembra.



"Regresaríamos a un proceso de monocultivo de soja", dijo Gustavo Lopez, consultor independiente de agro negocios. Petróleo y gas de esquisto Vaca Muerta es la próxima gran esperanza de esquisto del mundo y la mejor oportunidad de Argentina de obtener nuevos dólares de exportación.



Necesita desesperadamente inversiones para crecer y gastar dólares para apuntalar el peso, que ha caído 71% en los últimos dos años. Macri lo sabía y estimulo la perforación. Si bien la producción de esquisto aun es pequeña, ayudo a cerrar el déficit comercial de energía del país.



En toda la industria petrolera existe la sensación de que Fernández también comprende la importancia de Vaca Muerta y la convertirá en un pilar de su programa energético. Guillermo Nielsen, uno de sus asesores promocionado para un rol ministerial, incluso ha estado redactando una ley para Vaca Muerta que daría a los perforadores un marco regulatorio firme en los proximos anos.



Como Fernández aborde la economía en general será crucial. Se espera que endurezca los controles de capital introducidos por Macri para proteger las reservas internacionales. Esa no es una buena noticia para los inversores extranjeros que necesitan repatriar ganancias.



También insinuó la reducción de las facturas de electricidad y gas natural, lo que podría afectar a perforadores de gas que abastecen a ambos mercados. Algunos observadores de la industria piensan que Fernández puede proporcionar a perforadores un tecnicismo en términos de control de capital, que es lo que hizo Kirchner en 2013 para atraer a Chevron Corp. a Vaca Muerta. Tampoco está claro que hará Fernández con los precios máximos del petróleo.



Macri impuso una congelación de 90 días en los precios del combustible al bombeo que expira a mediados de noviembre. Los productores están pagando por la congelación y, como resultado, la perforación de esquisto se ha ralentizado.



En particular, la estatal YPF SA necesita ingresos de las ventas de combustible para financiar la perforación de esquisto. Servicios públicos Las facturas argentinas de electricidad y gas natural se han disparado en los últimos años a medida que Macri redujo los subsidios y puso fin a una década de precios máximos para los servicios públicos.



Fernández prometió "no dolarizar" los precios. Si bien no queda claro cómo se desarrollara, el consenso general es que cualquier intervención que busque debilitar el vínculo entre los precios de la energía y el dólar estadounidense, que a su vez protegería a los consumidores de una mayor depreciación de la moneda, afectara más a empresas de transporte y distribución.



Entre ellas se encuentran TGS SA, Metrogas SA y Edenor SA. Minería y litio Argentina es hogar de una gran mina de oro, Veladero de Barrick Gold Corp., y las compañías exploran las salinas andinas en busca de litio. Al igual que con la agricultura y el esquisto, Fernández ha expresado su apoyo a las exportaciones mineras.



Dijo a ejecutivos en agosto que se necesitan envíos de minerales para impulsar las entradas de divisas. Pero persisten los temores sobre un retorno al intervencionismo, especialmente porque eso podría significar un aumento en los impuestos a la exportación y controles de capital más estrictos.