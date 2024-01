Indignación en China por cirugía para redondearle las orejas a las mascotas

En redes sociales circulan imágenes de una polémica tendencia que al parecer está ganando popularidad en China. Se trata de una práctica en la que algunas personas estarían recurriendo a la cirugía plástica para redondear las orejas de sus mascotas para que estas se asemejen a las del popular ratón de Disney, Mickey Mouse.



La situación comenzó a prender las alarmas cuando se comenzó a difundir un anuncio de una clínica de mascotas en el suroeste del país en la que se ofrece la realización de este procedimiento. De acuerdo con un informe realizado por el diario South China Morning Post (SCMP) el servicio tendría un costo de 300 yuanes (165.00 pesos colombianos, en promedio).

Liu Yundong, decano de un centro médico animal en Beijing, le explicó al medio que esta intervención se divide en dos etapas: en primer lugar se extirpa parte de las orejas en una cirugía con anestesia general. Posteriormente, se requieren de varios ajustes y cuidados hasta por 60 días para que las orejas permanezcan levantadas de forma permanente.

El experto preciso que, si bien no existe una ley que impida que se lleven a cabo este tipo de cirugías, pocas veces se practica en las clínicas veterinarias certificadas de las ciudades más grandes. Al contrario, suele ser ejecutado en perreras o criaderos de animales.

“Rara vez se realiza en hospitales para mascotas en ciudades de primer nivel, pero es común en perreras e instalaciones de cría de perros. Actualmente, no existen restricciones legales para esta cirugía en China. Es una cuestión moral”, indicó.

Cirugía en China Archivo particular

Liu y otros expertos citados en el artículo alertan acerca del impacto que puede llegar a tener esta intervención quirúrgica en las mascotas que, además del dolor físico, también pueden generar un daño psicológico.

“Como veterinarios, nos adherimos al principio de bienestar animal y no defendemos estas cirugías. Los colegas con los que me he encontrado se oponen tácitamente a este tipo de cirugías", enfatizó Liu.

El asunto ha generado indignación entre usuarios, defensores de animales y expertos, quienes hacen un llamado a que se le ponga fin a este tipo de prácticas que atentan contra el bienestar de los animales.

