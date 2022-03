Por cerco de sanciones, Rusia se acerca a un posible ‘default’

El riesgo de un impago de deuda por parte de Rusia está cada vez más latente en el panorama de la economía mundial, que se está atenta sobre las consecuencias que esto podría traer en un contexto de ralentización de la recuperación económica.



Este miércoles Moscú tiene que cancelar US$117 millones en dos eurobonos emitidos en 2018, sin embargo, a raíz del paquete de sanciones que Occidente le aplicó por la invasión a Ucrania, el gigante asiático no tiene acceso a la mitad de sus reservas en oro y en divisas extranjeras, es decir, US$315 mil millones, de acuerdo con Anton Siluanov, ministro de Economía y Finanzas ruso.



La cabeza económica de Rusia dijo que es posible que el pago de la deuda se realice en rublos, algo que en el papel está permitido, pero no para estos vencimientos del primer término de este miércoles.



“¿Es eso un impago? (…) Desde el punto de vista de Rusia, estamos cumpliendo con nuestras obligaciones”, dijo el ministro de Finanzas en una entrevista.



Siluanov dijo que Rusia cuenta con la capacidad para el pago de este 16 y ya han ordenado a los bancos realizar la transacción.



“Si se complica la ejecución de la orden, el martes prepararemos una orden de pago en el equivalente en rublos”, mencionó el jefe de la cartera.



Entre la serie de sanciones financieras que Moscú ha recibido en las tres semanas que lleva el conflicto está la exclusión de bancos rusos del sistema SWIFT, la salida de bancos occidentales del país y la prohibición de compras de productos como el vodka o los hidrocarburos.



Este tipo de situaciones ha llevado a una devaluación del rublo ruso en un 40%, en lo que va de año, de acuerdo con Bloomberg.



Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se refirió sobre lo que ya “no lo consideran improbable”.



“No es que Rusia no tenga dinero, el país no puede usar este dinero”, y agregó que las sanciones sin precedentes dificultaran que el país convierta sus activos de reserva del FMI en moneda.



Germán Machado, profesor de economía de la Universidad de Los Andes, recuerda que aunque los bonos vencen mañana, existe un período de gracia de 30 días, por lo que “sólo a mediados de abril podría hablarse técnicamente de un “default”.



Los analistas de JPMorgan consideran que los pagos deberían ser posibles. El Tesoro estadounidense precisa que el pago de los intereses puede hacerse hasta el 25 de mayo de 2022 en el caso de los estadounidenses, en obligaciones emitidas antes del 1 de marzo de 2022 por el Banco Central de Rusia, un fondo soberano ruso o por el Ministerio de Finanzas. Después de esa fecha, necesitarán una autorización para poder seguir recibiendo esos pagos.



En caso de confirmarse el default, se trataría del primer impago soberano de Rusia desde 1998 y el primero en divisas extranjeras desde 1918.



LOS IMPACTOS EN LA ECONOMÍA GLOBAL



Theodore Khan, analista senior de Control Risk, considera que el impacto “será relevante” pero “no será un escenario como vimos en el 2008”.



“Veo un impacto limitado porque los grandes bancos están más preparados para enfrentar una situación como esta después de todo lo que ha pasado (...) Pero, obviamente, aumenta la incertidumbre financiera a nivel mundial. Tendrá un impacto en el acceso al financiamiento para los mercados emergentes”, dijo el analista.



A su turno, Machado coincide ya que se trata de “una cifra menor”, sin embargo, la alerta está en que al estar desconectada, “Rusia puede optar por no hacer más pagos”, lo que podría agravar la situación.

ROBERTO CASAS LUGO