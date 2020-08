¿Por cuánto tiempo la Fed mantendría sus tasas en cero?

Es probable que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés a corto plazo cerca de cero durante cinco años o quizás más después de adoptar una nueva estrategia para su política monetaria.



(La decisión de la FED tras su última reunión de política monetaria).

El nuevo enfoque, que podría ser anunciado el próximo mes, probablemente llevará a formuladores de política a adoptar una visión más relajada ante la inflación, incluso al punto de tolerar un modesto aumento temporal superior a su meta de 2% para compensar resultados pasados por debajo de ese nivel.



(Optimismo por datos alentadores de la economía estadounidense).



El presidente de la Fed, Jerome Powell, podría revelar una actualización sobre la revisión del marco de sus políticas y prácticas el jueves en la conferencia del banco central en Jackson Hole, que se lleva a cabo de manera virtual este año debido a la pandemia de coronavirus.



"No me sorprendería que las tasas de interés siguieran siendo cero dentro de cinco años", dijo Jason Furman, execonomista jefe de la Casa Blanca y ahora profesor de Harvard University.



('Daños del coronavirus a la economía de EE. UU. podrían ser duraderos').



Sería una buena noticia para algunos inversionistas.



Gracias en gran parte a la política monetaria ultra acomodaticia de la Fed, el índice bursátil S&P 500 cotiza a un nivel record a pesar de que la economía estadounidense aún no ha recuperado gran parte del terreno perdido en la recesión más profunda desde la Gran Depresión.



PRONÓSTICO DEL FOMC



"Ni siquiera estamos contemplando subir las tasas", dijo Powell a los periodistas después de la reunión de junio.



Los futuros de eurodólares no están valorando actualmente ninguna prima por los aumentos de tasas de la Fed hasta principios de 2023, con un aumento total de un cuarto de punto hacia fines de 2023.



Algunos operadores, sin embargo, sienten que es demasiado moderado y hay señales de una demanda emergente de coberturas para un camino más empinado de lo que se estima actualmente para 2023 y 2024.



La Fed mantuvo las tasas cercanas a cero durante siete años durante y después de la crisis financiera antes de subirlas en diciembre de 2015.



Alan Blinder, exvicepresidente de la Fed, duda que dure tanto tiempo esta vez.



"Es perfectamente concebible que pasen siete años" antes de que se aumenten las tasas, dado lo difícil que ha sido para la Fed generar una inflación más rápida, dijo el exfuncionario del banco central de EE.UU. Roberto Perli, quien ahora es socio de Cornerstone Macro LLC.



En la última década, se necesitaron más de tres años para que el producto interno bruto ajustado por inflación volviera al nivel que prevalecía antes de la crisis financiera de 2007-09. Se espera que la recuperación sea más rápida esta vez.



Bajo el nuevo régimen, se espera que la Fed busque una tasa de inflación que promedie aproximadamente el 2% a través del tiempo.



Por lo tanto, un aumento modesto de la inflación por encima de la meta sería bienvenido, no temido, después de un periodo prolongado en el que no alcanzo ese umbral. También se espera que la Fed codifique un cambio en su enfoque para lograr el pleno empleo. En el pasado, los funcionarios evitaron llevar el desempleo por debajo de lo que se consideraba su tasa natural a largo plazo debido a la preocupación de que conduciría a una inflación demasiado rápida.



Ahora, el énfasis está en los beneficios de un mercado laboral fuerte para la economía y la sociedad.



