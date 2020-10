Ecuador solicita a Interpol el arresto del expresidente Rafael Correa

Rafael Correa reside en Bélgica desde 2017, y no ha regresado al país desde que en 2018 comenzaron a abrirse procesos de investigación contra él.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ha ordenado que se solicite a Interpol el arresto del ex presidente Rafael Correa en relación a una condena por cohecho en un caso de corrupción que salpicó a su administración entre 2012 y 2016. "Se dispone que se proceda con la Notificación Roja de Interpol", dice un documento de la Corte fechado el día de ayer, martes, y que pide la intervención de los organismos pertinentes del Estado para realizar el proceso.



Lea: (Ecuador queda herido por su peor crisis en décadas)

El Caso Sobornos fue una trama de corrupción en el palacio presidencial para la financiación ilegal del partido Alianza País, en la que han sido condenados 20 personas entre ex altos funcionarios y empresarios.



Lea: (Indígenas de Ecuador tumban eliminación del subsidio a la gasolina)



Correa reside en Bélgica desde 2017, y no ha regresado al país desde que en 2018 comenzaron a abrirse procesos de investigación contra él y, en dos de ellos, se emitieron órdenes de arresto preventiva. En el 'Caso Sobornos', con sentencia ya ejecutoriada, se ha condenado al exmandatario a ocho años de prisión y otros tantos de inhabilitación política como autor mediato.



Ni Correa ni otros catorce condenados se han presentado al cumplimiento de sus condenas, según el documento judicial, "desde la fecha en que se dispusiera la localización y captura (habiéndose emitido para ello las boletas correspondientes) sin que se conozca de sus paraderos". Y precisa que "de algunos sentenciados incluso es de conocimiento público que no estarían en el país".



El documento menciona los nombres de Correa y otros catorce sentenciados, contra los que se pide la asistencia de Interpol. "Para dicho efecto, por secretaría se remitirá de manera inmediata el respectivo oficio al señor coronel de Policía de Estado, Mayor Hernán Patricio Uzcátegui Saltos, jefe de la Unidad Nacional de Interpol, acompañado de la documentación certificada pertinente", agrega el documento judicial.





EFE