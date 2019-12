¿Por qué el fundador de Uber vendió acciones y se fue de la compañía?

El ex responsable ejecutivo de Uber, Travis Kalanick, se retira del consejo, cortando sus últimos lazos con la compañía que cofundó hace diez años y que ayudó a convertirse en una de las ‘startups’ de mayor valor y más polémicas del mundo.



(Lea: Cofundador de Uber comenzó a deshacerse de los títulos de la compañía)



Kalanick, de 43 años de edad, ha vendido el resto de su participación en el gigante del transporte y tiene previsto centrarse en su nuevo negocio y sus actividades filantrópicas.



(Lea: Hasta el momento, Uber podrá seguir operando en Colombia)

Junto con el cofundador Garrett Camp, Kalanick creo Uber en 2009, desarrollando la compañía desde un servicio de prueba de taxis negros en San Francisco en una empresa mundial de transporte y logística, que ofrece entrega de alimentos, envió de cargamentos, viajes en helicóptero y que marcó el comienzo de una nueva era del mercado laboral.



Pero en junio de 2017 fue destituido del puesto de líder ejecutivo tras meses de caos y polémica. Los detractores criticaron su estilo de gestión agresivo, y a veces imprudente, que fomentaba un lugar de trabajo toxico y hostil para las mujeres y la gestión de unos programas corporativos moralmente cuestionables, entre ellos algunos que engañaban deliberadamente a los reguladores y las agencias de aplicación de la ley y espiaban a pasajeros.



"Uber ha sido parte de mi vida durante los últimos 10 años", dijo Kalanick en un comunicado el martes. "Al final de la década, y con la cotización en bolsa de la empresa, me parece el momento adecuado para concentrarme en mi negocio actual y mis actividades filantrópicas".



Durante el año pasado, Kalanick ha estado desarrollando una nueva ‘startup’: CloudKitchens. La compañía de propiedades inmobiliarias ofrece cocinas totalmente equipadas para restaurantes que necesitan más espacio para satisfacer los pedidos de servicios de comida para llevar como DoorDash y UberEats.



Además de usar sus propios fondos, Kalanick también recaudó US$400 millones del fondo soberano de Arabia Saudita. Tras la partida de Kalanick como líder ejecutivo, la junta lo reemplazo por Dara Khosrowshahi, ex directivo de Expedia Inc., que ha trabajado para restablecer la reputación y las promesas de la compañía a los inversores.



Desde su oferta pública inicial en mayo, una de las peores salidas a bolsa de este año, las acciones han ganado más del 30%.



Los analistas de Wedbush Securities dijeron que el alejamiento total de Uber por parte de Kalanick podria favorecer las acciones de la empresa, ya que su presencia continua en el consejo era una "distraccion".



"Al quitar la tirita, con la marcha de Travis de la escena, creemos que ahora se trata de que Dara & Co. encauce a Uber en la dirección correcta a partir del 2020, después de un camino difícil hasta ahora", escribieron los analistas de Wedbush, Ygal Arounian y Dan Ives, los cuales agregaron que la ola de venta de acciones de la empresa tras el vencimiento del bloqueo del 6 de noviembre también ha afectado el precio de las acciones.



Kalanick ha estado vendiendo constantemente sus acciones de Uber en las últimas semanas. El ejecutivo vendió la participación restante de 5,8 millones de acciones antes de renunciar a la junta el lunes por la noche, dijo una portavoz, por un valor total de casi US$3.000 millones de sus ventas, según los cálculos de Bloomberg.



Antes de que expirara el bloqueo, Kalanick tenía una participación del 6% en Uber, lo que lo convertia en el mayor accionista individual de la empresa. Softbank Group Corp. y Benchmark Capital son los dos mayores accionistas institucionales de la compañía. Tal ola de ventas es inusual entre los magnates tecnológicos prominentes.



Mark Zuckerberg, de Facebook Inc., y Jeff Bezos, de Amazon.com Inc, todavía poseen participaciones considerables en sus empresas. Pero, ninguno de ellos fue destituido por un golpe en la sala de juntas. Y las ventas de Kalanick le dan mucho potencial financiero para sus otros proyectos.



El empresario creo un fondo llamado 10100 en marzo de 2018 el cual se centraría, según dijo en un tuit, en sus "pasiones, inversiones, ideas y grandes apuestas". El fondo gestionara las inversiones con fines de lucro y los proyectos filantrópicos de Kalanick y planea invertir en propiedades inmobiliarias, comercio electrónico e innovación emergente en China e India, según su sitio web.



"Muy pocos empresarios han construido algo tan profundo como lo hizo Travis Kalanick con Uber", dijo Khosrowshahi. "Estoy enormemente agradecido por la visión y tenacidad de Travis al crear Uber, y por su experiencia como miembro de la junta. Todos en Uber le desean lo mejor".



La salida de Kalanick del consejo de Uber se hará efectiva el 31 de diciembre, según un comunicado el martes. La junta de 12 personas de Uber se ha ido reduciendo desde que la compañía salió a bolsa en mayo y ahora tendrá cuatro vacantes.