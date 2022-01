¿Por qué la variante ómicron se propaga más rápido? Estudio lo aclara

La variante ómicron del covid-19 ha disparado los contagios en diferentes países tras su aparición en África. Esta nueva cepa despertó la preocupación de los expertos.



Incluso, la Organización Mundial para la Salud la ha calificado como 'preocupante' desde que empezó su rápida expansión a finales de 2021.



La entidad publicó un informe, el 19 de enero, en el que reportaba que los casos de contagios de los últimos 30 días eran de la variante ómicron. Desde allí, se ha declarado como la cepa dominante en varios países, entre ellos Colombia, por su rápida transmisibilidad.



Un estudio entre diferentes universidades en Estados Unidos, dio una posible respuesta a la veloz expansión de esta variante. Expertos analizaron los datos de las pruebas PCR de la Asociación Nacional de Baloncesto de este país. Allí tenían muestras recurrentes de jugadores y el personal.



Los investigadores encontraron, en los hisopos de 150 personas, que los infectados con la variante ómicron tenían una carga viral menor a los infectados con la variante delta.



“Estos resultados sugieren que la infecciosidad de ómicron no puede explicarse por una mayor carga viral medida en la nariz y la boca por PCR”, explican en el artículo publicado en la revista científica 'Nature'.



La Organización Mundial para la Salud ha calificado como 'preocupante' la variante ómicron. AFP

Yonatan Grand, especialista en enfermedades infecciosas de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard en Boston, y su equipo, encontraron que la variante ómicron, al parecer, no se transmite según la carga viral que usted posea en su nariz y boca como sucedía con las cepas anteriores.



Esto sucede porque, de acuerdo con el estudio, la variante puede evadir cualquier inmunidad adquirida bien sea por la vacuna o una infección pasada.



Otro de los hallazgos de la investigación, publicada en enero de 2022, es que los sujetos analizados podían transmitir el virus al quinto día de haberse contagiado. Los científicos indicaron que el aislamiento debería reevaluarse por la alta transmisibilidad de la variante.



En el caso de Colombia, con la nueva cepa el aislamiento obligatorio es de 7 días. En Estados Unidos, por ejemplo, es de 5 si es asintomático.



Cabe resaltar que el estudio todavía no ha sido evaluado por pares. Es decir, falta el aval de la comunidad científica.



PORTAFOLIO