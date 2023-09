Ausencia de Xi en G20: China cambia sus prioridades

La decisión de Xi Jinping, presidente de China, de ausentarse de la cumbre del G20 deja entrever el deterioro de las relaciones de China con otras potencias, así como el creciente secretismo en la cúpula del gobernante Partido Comunista.



El primer ministro, Li Qiang, representará al país en la cumbre de líderes de las principales economías mundiales en Nueva Delhi este fin de semana, confirmando de facto la ausencia del presidente Xi.



Pekín no explicó los motivos de la decisión de Xi, que no había faltado a ninguna de estas cumbres desde su llegada al poder, a excepción de la de Roma en 2021 en la que participó de forma virtual por las restricciones de la covid-19.



Su ausencia contrasta con su protagonismo en agosto en la cumbre del grupo Brics de economías emergentes en Sudáfrica, en la que se aprobó la admisión de seis nuevos miembros.



Al priorizar los lazos con el mundo en desarrollo, Pekín intenta “crear una alternativa al orden internacional liberal dominado por Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”, dijo Steve Tsang, director del Instituto Soas China en la Universidad de Londres.



Este realineamiento “es amigable con China, sino sinocéntrico, ya que recoge y consolida apoyos en el Sur Global”, comentó Tsang. “El G20 (...) no es algo que China pueda dominar, con lo que recibe menos prioridad”, agregó.



La ausencia del G20 también socava las esperanzas de nuevos intercambios con las potencias occidentales después del papel central asumido por Xi en la última cumbre de noviembre en la isla indonesia de Bali.



Los expertos atribuyen en parte la decisión a las viejas tensiones con el país organizador, India



“Las relaciones entre China e India no han sido fluidas desde 2020 y China se ha estado quejando de que India usa el G20 para consolidar sus reclamos sobre territorios en disputa”, dijo Yun Sun, directora del programa sobre China en el centro de reflexión estadounidense Stimson Center.



Pekín y Nueva Delhi mantienen desde hace décadas una disputa fronteriza en el Himalaya que ha provocado escaramuzas mortales en años recientes.



India también ha mostrado “mayor oposición a las reivindicaciones de China sobre el mar de China Meridional y ha intensificado sus restricciones o prohibiciones contra exportaciones tecnológicas de China o inversiones directas”, indicó Shi Yinhong, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Renmin de China en Pekín.



En este G20 se esperaba también una reunión entre Xi y el presidente estadounidense Joe Biden, que la semana pasada dijo que estaría “decepcionado” si su homólogo chino no se presentaba. Pero la perspectiva “cada vez más clara” de un encuentro en noviembre en San Francisco durante la cumbre de la Apec puede haber hecho la asistencia de Xi al G20 “menos imperativa”, dijo Shi.



“La razón principal es evitar la foto con Biden y mostrar así su descontento por la falta de avances concretos en la gestión de sus diferencias, tal como habían consensuado en la anterior reunión en Bali (Indonesia)”, señaló el director del Observatorio de la Política china, Xulio Ríos.



“Desautoriza a Biden, quien parecía querer marcar unilateralmente el ritmo de los encuentros”, aseveró Ríos.



*Con información de AFP y EFE