Portavoz de cancillería de Israel se refirió a relación con Colombia

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel realizó una rueda de prensa este lunes con medios de comunicación latinoamericanos, en la que estuvo EL TIEMPO.

(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Tras ser consultado de si está considerando llamar a consultas a su embajador en Colombia; si habrá más medidas además de la suspensión de exportaciones seguridad a territorio nacional y qué opina sobre la declaración del presidente Petro respecto a la posibilidad de romper relaciones con ese país, el portavoz se negó a responder puntualmente los interrogantes.

No obstante manifestó que "nuestra relación con el pueblo colombiano lleva desde la creación del Estado de Israel y la amistad entre los pueblos".

(Lea también: ¿Colombia expulsará a embajador de Israel?: esto dice Canciller Leyva).



Lugo dijo: "Voy a decir algo en general: estuvimos viendo la semana pasada unas imágenes horrorosas. Imágenes que un ser humano no puede entender. Yo personalmente vi casas quemadas con las familias adentro, vi bebes quemados. Vi los secuestros y mujeres violadas. Vi el bosque donde ejecutaron 260 jóvenes en un festival de música".

Tras esto, Haiat sentenció: "Si alguien, mirando esas imágenes, no condena el terrorismo brutal de una organización terrorista peor que ISIS, como es Hamás, la verdad no entiendo cómo puede hacerlo. No hay una manera de equilibrar".

(Vea además: Petro criticó política exterior de Colombia y defendió su postura).



Finalmente aseguró, en respuesta e EL TIEMPO, "en esa guerra contra el terrorismo solo hay un lado que es condenar el terrorismo. Quien no condena el terrorismo, de hecho, da apoyo a Hamás".

Aura Saavedra y Angie Ruiz

REDACCIÓN POLÍTICA E INTERNACIONAL