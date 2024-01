Portugal equipara el tabaco calentado al convencional con normas más restrictivas

La prohibición de los sabores del tabaco calentado y la incorporación a los paquetes de imágenes con mensajes que desincentivan su consumo entró en vigor en Portugal.



Las normas que ya aplican al tabaco convencional, es el comienzo de un plan oficial para lograr una generación libre de tabaco para 2040. La norma está vigente desde el martes, pero llevará semanas para que los consumidores la vean aplicada, ya que fabricantes y comerciantes pueden vender los productos que estaban en el mercado antes de que rigiera la ley.



Tanto fumadores como especialistas explicaron que esas nuevas medidas no servirán para eliminar el consumo, porque el tabaco calentado es accesible y está a un precio que los usuarios están dispuestos a pagar.



Así lo reconoce Bárbara Marin, una oficinista lisboeta de 27 años que no estaba al tanto de la normativa hasta que se enteró en su conversación con EFE. Marin comenzó a fumar hace un año con tabaco calentado con aroma a mentol. La nueva legislación "me va a afectar porque me gusta el sabor a menta, pero voy a fumar el normal si se prohíbe", aseguró.



Tampoco le va a disuadir que se muestren imágenes en los paquetes sobre los efectos perniciosos en la salud: "Las personas que fuman saben lo que ocurre, saben cuánto perjudica, va a ser igual", continuó.



No lo dejará tampoco Pedro Pinto, otro lisboeta que charló con EFE y que se pasó al tabaco calentado hace cuatro años para reducir el consumo diario después de 25 años con el convencional. Intenta limitarlo pero no dejarlo, por lo que cree que no le afectarán los mensajes e imágenes con mensajes que advierten de los riesgos para la salud. "Creo que para las generaciones más jóvenes será un elemento disuasorio y puede ayudar a demostrar que este tabaco es tan dañino como los demás", consideró.



Verónica Cruz, también lisboeta, sí que planea dejarlo, aprovechando que retiran los aromas que más le gustan, por lo que ve la nueva reglamentación como una buena medida preventiva, aunque consideró que, para que el Gobierno logre una campaña antitabaco efectiva, lo realmente útil sería que no estuviera disponible para la venta.



Un aumento constante del precio, la implementación de un diseño neutro para todas las cajetillas, la eliminación de la publicidad y mayores redes de apoyo para los fumadores que intentan dejarlo son algunas de las medidas que defiende la experta Sofía Ravara, coordinadora de la Comisión de Tabaquismo de la Sociedad Portuguesa de Neumología.



En declaraciones a EFE, la también profesora de la Universidad de Beira Interior subrayó que "no existe el consumo seguro" de tabaco en ninguna de sus modalidades, por lo que debe desarrollarse una campaña a mayor escala para eliminarlo.



Vapeadores FOTO: iStock

Dichas medidas forman parte de un paquete antitabaco que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mayo, que también incluye la prohibición de fumar en las terrazas cubiertas y los alrededores de los colegios, pero que todavía no ha sido implementado en su totalidad y que no será retomado en el Parlamento hasta después de las elecciones legislativas previstas para marzo.



Según la última Encuesta Nacional de Salud, difundida en 2019, el 17 % de la población portuguesa a partir de los 15 años es fumadora, siendo el 14,2 % fumadora diaria. Se estima que en 2019 hubo cerca de 13.500 muertes en Portugal que se pueden atribuir al tabaco, según datos del Ejecutivo luso.



