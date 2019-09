Posición de Trump contra China le pasa factura al agro

Los precios del maíz, el trigo y en particular la soya cerraron a la baja en Chicago la semana anterior, luego de que disminuyera la perspectiva de un inminente acuerdo comercial con China.



“Los precios, que ya estaban bajos, se derrumbaron cuando (el presidente estadounidense) Donald Trump dijo que no estaría satisfecho con un acuerdo parcial” con Pekín, dijo Jack Scoville, de la consultora Price Futures Group.



Trump aseguró que no es necesario llegar a un acuerdo comercial con China antes de las elecciones de 2020. “No estoy buscando un acuerdo parcial. Estoy buscando un acuerdo completo”, aseguró Trump. “Podría darse rápido, pero no sería el acuerdo correcto. Hay que hacer las cosas bien”, acotó.



“Esto no es lo que los actores del mercado querían escuchar”, declaró. “Se esperaba llegar a un acuerdo la próxima semana”, subrayó.



Los productores de soya esperan con ansias el levantamiento de los aranceles impuestos por Pekín desde hace más de un año a las importaciones de semillas oleaginosas estadounidenses. Las dos potencias han aumentado los signos de apaciguamiento en los últimos días, pero el resultado de las negociaciones, que deben reanudarse en octubre en Washington, sigue siendo muy incierto.



El bushel de maíz (unos 25 kg) para entrega en diciembre, el contrato más negociado, cerró el jueves a 3,7075 dólares contra 3,7275 del día anterior (-0,54%). Por su parte, el bushel de trigo para entrega en diciembre, el más activo, terminó en 4,8425 dólares contra 4,8800 del cierre anterior (-0,77%).



El bushel de soya para entrega en noviembre se situó en 8,8275 dólares contra 8,9300 dólares del jueves (-1,15%).



¿EL RUIDO OFICIAL?



Un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China parecía más lejano después de que funcionarios de Pekín cancelaron inesperadamente visitas a granjas de Montana y Nebraska, durante el segundo día de conversaciones comerciales en Washington.



Los funcionarios chinos iban a visitar las granjas esta semana como un gesto de buena voluntad, pero cancelaron los planes para retornar a su país antes de lo previsto, dijeron organizaciones agrícolas de ambos estados. La noticia se conoce después de que Estados Unidos levantó aranceles sobre más de 400 productos provenientes de Pekín.