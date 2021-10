Efectos del alza del precio del aluminio en el bolsillo del consumidor

La volatilidad del costo del aluminio en la Bolsa de Metales de Londres (LME) puede pasarle factura al bolsillo del consumidor colombiano toda vez que puede representar el encarecimiento de productos que lo empleen en su fabricación, como es el caso de los electrodomésticos.



En las pasadas semanas el valor del metal en el citado mercado bursátil alcanzó los US$3.000 por tonelada, un nivel que no se registraba desde 2008.



Las razones están explicadas por las restricciones de producción en China y el golpe de Estado en Guinea, segundo productor mundial de bauxita, un mineral clave para la fabricación del aluminio.



Este panorama, al que se le suma la escasez mundial de microchips y de contenedores, está encareciendo los electrodomésticos, de los más adquiridos en 2020.



Florencia Leal, directora de la Cámara de Electrodomésticos de la Andi, afirmó que el alza en el precio del aluminio a nivel mundial “impacta los costos de los electrodomésticos, tanto de los grandes o de línea blanca, como de los pequeños, que son los de cuidado personal o cocina, entre otros”.



Leal sostiene que, a raíz de que esta consecuencia no se resolverá en el corto plazo, las empresas están buscando estrategias para no repercutir en el precio final de los colombianos.



“Ante este panorama, que posiblemente no se pueda corregir en el corto plazo, pues China está actualizando plantas para contribuir al control del cambio climático y el tema de los fletes tampoco tiene rápida solución; la estrategia de las empresas es la de buscar que el impacto en el precio no se afecte a los consumidores”.



Un vocero de Cencosud comentó que ellos “se han visto afectados” por el encarecimiento del aluminio y de otras materias. “Efectivamente, hay un impacto en línea blanca y televisores”, dijo el vocero, quien agregó que en algunas de esas líneas pueden registrar aumentos de hasta el 30%, pero que la empresa “prefiere” reducir márgenes a trasladárselos al cliente.



“Sí hay una dificultad porque aunque las líneas mantienen una dinámica positiva, sí hay aumento en los precios”, agregó el vocero.



Sin embargo, esta dinámica no se aprecia de la misma manera en las comercializadoras mipymes. “Sí ha habido alza en los precios de las marcas; ha influido el precio del aluminio tanto en electrodomésticos como en gasodomésticos. Hemos tenido que subir precios en las marcas nacionales de un 4% y en las importadas cerca de un 3%”, señaló un portavoz de una pequeña comercializadora en Bogotá.



“Este escenario puede afectar el buen desempeño que traen las empresas y también puede frenar la decisión de compra de la gente”, dijo Christian Daes, COO de Tecnoglass, firma que emplea aluminio en su producción de marcos para ventanas.





“Esto afecta a todas las empresas porque es un tema inflacionario. Nos toca subir precios de los artículos o disminuir las utilidades”, agregó.



ROBERTO CASAS LUGO

Redacción Portafolio