Las preguntas que deja el nuevo retroceso del bitcóin

La fuerte liquidación del bitcóin de esta semana está generando nuevas preguntas sobre la sostenibilidad del auge de las criptomonedas. Los precios del activo digital han caído 14% esta semana, marcando la mayor baja desde marzo.



El bitcóin se ha mantenido estable el viernes cerca de US$31.000 y los analistas han advertido que una caída sostenida por debajo de US$30.000 podría presagiar nuevas perdidas.



"Al ser bitcóin, un rango intradiario de 10% es una simple herida para el activo digital, en un mundo donde el límite entre comercio e inversión esta seriamente borroso", dijo Jeffrey Halley, analista senior de mercado de Oanda Asia Pacific Pte. La moneda digital podría "fácilmente volver a US$35.000 mañana o caer a US$30.000 y probar el soporte nocional en US$27.000".



El récord que alcanzó el bitcóin el 8 de enero de casi US$42.000 encarnaba la aceptación del riesgo en los mercados financieros inundados de estímulos. Algunos argumentan que el bitcóin también se está convirtiendo en una inversión más convencional y que tiene un papel que desempeñar en la cobertura de riesgos, como la debilidad del dólar y una inflación más rápida.



Otros consideran que el alza no es más que una manía especulativa, debido a que la moneda digital triplicó con creces su valor en el último año.



Identificar quién es el principal responsable del repunte del bitcóin es uno de los muchos misterios criptográficos: fondos de bitcóin, buscadores de impulso, multimillonarios, operadores diarios, empresas e incluso inversionistas institucionales.



Por ejemplo, Grayscale Investments, que está detrás de un popular fideicomiso de bitcóin, observó entradas de capital de más de US$3.000 millones en sus productos en el cuarto trimestre.



Esta semana, BlackRock ingresó al universo criptográfico por primera vez, diciendo que los futuros de bitcóin liquidados en efectivo se encuentran entre los activos que dos fondos pueden comprar.



Los comentarios recientes de Janet Yellen podrían estar entre las razones de la caída del bitcóin, dijo Jehan Chu, socio gerente de la firma de asesoramiento de blockchain Kenetic Capital en Hong Kong.



En su audiencia de confirmación en el Senado, Yellen señalo que las criptomonedas eran un área de preocupación respecto del financiamiento del terrorismo y acciones delictivas.



Al describir dichos temores como "infundados", Chu dijo que hay una "corrección natural" en curso y que la ganancia no "revertirá la asimilación sin precedentes del bitcóin en el ADN de Wall Street, lo que lo llevará a niveles de US$100.000 este año".



Algunos estrategas son más escépticos. Por ejemplo, UBS Global Wealth Management recientemente advirtió de que no hay nada que detenga la destrucción de las monedas digitales de renombre en medio de amenazas regulatorias y competidores emitidos por bancos centrales.



"En los últimos días, el bitcóin se ha estado cotizando aproximadamente 30% por debajo de los máximos históricos más recientes, y hemos visto a Asia tomar ganancias en bitcóin en anticipación al Año Nuevo Chino", dijo Fernando Martínez, director para América de la corredora OSL. El siguiente nivel clave es US$27.750; si el bitcóin lo traspasa, podría volver a probar el nivel de US$25.800, explicó.



Bloomberg