Precios del crudo subieron este lunes con la mirada puesta en la Opep

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una subida del 1,1 % y quedó en 59,09 dólares, con la mirada puesta en la reunión de los países productores de la OPEP, que prevén mantener las restricciones del suministro durante nueve meses.



Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en agosto avanzaron 62 centavos con respecto a la jornada anterior.



Tras un fuerte arranque, con ascensos del 2,5 % gracias al buen ambiente en los mercados por la distensión comercial entre EE.UU. y China, los inversores centraron sus miradas en los informes que indican que la OPEP se prepara para extender los recortes en la producción en los próximos nueve meses.



Por su parte, el crudo de referencia Brent aumentó un leve 0,23% y cerró en 65 dólares.



El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, dijo que a la mayoría de los miembros de la OPEP les gustaría ver una extensión de acuerdo de nueve meses; sin embargo, la reunión se prolongó más de lo esperado.



La OPEP, reunida este lunes y martes en Viena para discutir los recortes en el suministro, ha estado reduciendo la producción de petróleo desde 2017 para evitar que los precios caigan en medio de un debilitamiento de la economía mundial y la creciente producción de Estados Unidos.



El acuerdo aún necesita la aprobación de los aliados que no pertenecen a la OPEP en una reunión el martes. El petróleo también recibió un impulso de la tregua comercial entre los EE.UU. y China.



Durante el fin de semana en la cumbre del G-20, el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaron no imponer nuevos aranceles a los productos estadounidenses y chinos.



La desescalada de la tensión entre las dos economías más grandes del mundo es buena para la economía mundial y la demanda de petróleo, lo que eleva los precios, según los analistas.



Los precios del petróleo también subieron ante la noticia de que Irán violó su acuerdo nuclear, al superar el límite de sus reservas de uranio enriquecido establecido en 2015.



La semana pasada, Trump firmó una orden ejecutiva que impone nuevas sanciones a Irán en respuesta a la caída de un avión no tripulado de EE.UU. frente a las costas de Irán.



En este contexto, los contratos de gasolina con vencimiento en agosto subieron más de tres centavos y cerraron en 1,93 dólares el galón, y los de gas natural, con vencimiento el mismo mes, nuevo en la referencia, bajaron cuatro centavos, hasta 2,26 dólares por cada mil pies cúbicos.



