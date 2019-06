Precio del petróleo mantiene su desplome

Los precios del petróleo alcanzaron este lunes su nivel más bajo en tres meses y medio tras haber perdido casi más de un 12% en tan solo una semana, consecuencia de la huida de los inversores, preocupados por las tensiones comerciales.



En concreto, el precio del Brent cayó este lunes un 1,15% hasta US$61,28, lo que supone ya una pérdida de 12,47% respecto al precio del lunes anterior, que era de US$70,01. En dólares, esto supone una pérdida en estos días de US$8,73.



Cabe decir que durante la sesión, el barril de la referencia Brent llegó a bajar hasta los US$60,55.



“Las preocupaciones sobre la macroeconomía alcanzaron al petróleo”, apuntan los analistas de Goldman Sachs en una nota a los inversionistas.



La guerra comercial entre Estados Unidos y China es la principal preocupación del mercado. “Nuestros economistas consideran que los aranceles que se aplican los dos países podrían hacer bajar el PIB mundial de 0,3% en los próximos tres años, y quizás más si China responde”, indican los analistas de Goldman Sachs.



China acusó el domingo a Estados Unidos de ser el responsable del fracaso de las negociaciones comerciales, lo que no deja entrever una solución a corto plazo. La perspectiva de un factor negativo que afecte al PIB mundial suele provocar la caída de la cotización del petróleo.



La preocupación por la demanda se incrementó además con el aumento reciente de las reservas de petróleo en Estados Unidos, primer productor y consumidor mundial. “Esto afecta en particular al WTI estadounidense, difícil de exportar” y muy dependiente del mercado nacional, indica Bjarne Schieldrop, un analista de SEB.



Según las estimaciones de varias agencias financieras, la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) disminuyó de nuevo en mayo, lo que significa que la Opep “suministró menos crudo que el que le piden sus compradores”.



Dos países de la Opep, Venezuela e Irán, sufren además de las consecuencias de las sanciones de Washington a sus exportaciones de petróleo. Mientras, los demás miembros siguen con sus esfuerzos para limitar su producción en el marco de la llamada Opep+, que incluye también a Rusia, entre otros países.



Pero existe un riesgo de que “todo se hunda en la próxima reunión de la Opep y que el acuerdo de limitación de producción no se renueve”, dijo Tamas Varga, un analista de PVM. La Opep+ tiene que reunirse, probablemente en junio o en julio, para decidir si prolonga o no el acuerdo.



