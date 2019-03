Precio del petróleo marca un comienzo de año récord

La desaceleración de la economía mundial, el freno de China o la guerra comercial entre las dos principales potencias del mundo, entre muchos otros factores, hacía prever que los primeros meses del año iban a ser casi que catastróficos para los mercados internacionales y, por supuesto, también para el petróleo.



Pero la situación al finalizar los tres primeros meses es bien distinta a ese escenario, pues el precio del crudo no solo no ha caído, sino que registró el mejor primer trimestre en 14 años y el mejor (sin importar si es el primero o no) en una década completa.



En concreto, desde el primer día de cotización de este 2019, el crudo Brent acumula un incremento de 24,54%, al pasar de un precio por barril de US$54,91 hasta los US$68,39, con los que terminó el pasado viernes.



Y, de hecho, a la referencia estadounidense de WTI le ha ido incluso mejor. El barril de ese crudo ha subido su precio en el primer trimestre un 29,22%, pues empezó el año en US$46,54 y ahora cotiza en US$60,14.



“Puntualmente, la debilidad económica debería hacer que el precio del petróleo descienda por la menor demanda que esto generaría, pero no está sucediendo por los choques de oferta, es decir, las medidas adoptadas por la Opep o las sanciones económicas. Sin eso, ahora realmente debería estar cayendo”, explica Juan David Ballén, director de estudios económicos de Casa de Bolsa.



Pese a que Estados Unidos está bombeando petróleo a máxima capacidad a partir del ‘fracking’, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) llegó a un acuerdo en diciembre para reducir su producción en 1,2 millones de barriles diarios, una medida que aunque fue criticada y se pensaba que no iba a funcionar para equilibrar el mercado, entró en vigor a partir del 1 de enero, momento desde el que se registran los incrementos.



“La Opep ha sido muy juiciosa en los recortes para equilibrar el mercado petrolero. El año pasado la organización tuvo cierto desconcierto por las amenazas de Trump, pero la Opep ha ido perdiendo ese respeto y ejecutó los recortes. Además, cabe decir que el año pasado el petróleo perdió mucho, y a pesar de los incrementos, está muy por debajo de los máximos de hace años”, indica Orlando Santiago, gerente general de Fénix Valor.



Y es cierto que ese comportamiento ha sido así. La misma Opep afirmó que su cumplimiento de los recortes estuvo, el pasado mes de febrero, en torno al 90%.



Pero eso se traduce en las cifras. De acuerdo con el último reporte de la entidad, simplemente entre febrero y enero la caída en la producción total de la Opep fue de 221.000 barriles diarios.



También, si se revisa la producción promedio que la Opep presentó durante el 2018, esta ascendió hasta los 31,86 millones de barriles diarios, mientras que en febrero el bombeo total fue de 30,54 millones. La diferencia entre ambas cifras es de 1,32 millones.



Aunque, cabe resaltar que la mayor parte de los descensos los ha asumido, involuntariamente, Venezuela, pues a causa de su crisis económica y las sanciones impuestas por Estados Unidos, no ha podido producir a todo su potencial. Solo en el último mes el país bajó 142.000 millones de barriles diarios su producción.



En este sentido, un reciente sondeo de Reuters entre los economistas del mercado aseguró que “los recortes al bombeo aplicados por la Opep y sus aliados, junto con las sanciones de Washington a Irán y Venezuela, compensarán la robusta producción de Estados Unidos”. Este mismo informe dijo que el Brent promediaría US$ 67,12 por barril en 2019.



Por su parte, Santiago afirmó que aunque los precios son muy difíciles de pronosticar, se podría esperar un Brent en torno a los US$72 y el WTI en los US$65 o US$66.



ACCIONES TAMBIÉN AL ALZA



El estado de las relaciones comerciales entre EE. UU. y China ha sido uno de los factores que mayores movimientos ha provocado en Wall Street, y un buen ejemplo de ello fue la última jornada, en la que se registraron sólidas ganancias en las acciones y cerraron así un buen primer trimestre del año.



El Dow Jones de Industriales terminó con una subida del 0,82%, mientras que el S&P500 y el Nasdaq progresaron un 0,67 y un 0,78%, respectivamente, unas cifras con la que el parqué cerraba un buen primer trimestre de 2019.



Pese a las repentinas subidas y bajadas que se han vivido en Wall Street en 2019, el selectivo S&P500 conseguía registrar su mejor inicio de año desde 1998 al avanzar un 13,1% en los primeros tres meses del calendario.



El Dow, por su parte, se apreció un 11,2% en ese mismo periodo, algo que no sucedía desde 2013, y el Nasdaq ascendió 16,5%, el número más alto desde el primer cuarto de 2012.



El progreso de las conversaciones entre Pekín y Washington, que se iniciaron hace meses, han marcado el ritmo en Wall Street, y han llevado a los inversores a mostrarse más confiados frente a un clima financiero pesimista por las señales de una ralentización de la economía a nivel global.