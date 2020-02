Precio del petróleo volvió a caer por rápida expansión del coronavirus

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una caída del 3 %, situando el barril en 49,90 dólares, por la rápida expansión del coronavirus y la falta de acción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que no ha dicho aún si profundizará su recorte en la producción.



(Lea: Una década de crisis petrolera y devaluación)

Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en abril restaron 1,53 dólares con respecto a la sesión previa del lunes y bajó de los 50 dólares por primera vez desde el 11 de febrero.



(Lea: Precios del petróleo se hundieron por temor al coronavirus)



En Londres, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en abril cedió 2,4%, finalizando a 54,95 dólares. En la jornada pasada el crudo del mar de norte perdió 3,8%.



El precio del petróleo se volvió a ver afectado por la incertidumbre y la inquietud de los inversores, cuyas perspectivas con respecto al avance del COVID-19 son cada vez más pesimistas, especialmente tras las indicaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la eclosión del patógeno en Italia y Corea del Sur.



En este sentido, el CDC aseguró hoy que el coronavirus se propagará por el país y que las familias deben prepararse para una pérdida de ingresos y cambios en la vida cotidiana.



"No se trata de si el coronavirus se propagará por Estados Unidos, sino de cuándo y cuántas personas tendrán una enfermedad grave", dijo en una teleconferencia Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, del CDC.



Las últimas cifras oficiales apuntan a que hay 53 casos confirmados del COVID-19 en Estados Unidos, de los cuales 36 corresponden a pasajeros del crucero Diamond Princess que estuvo anclado en Japón y que fueron repatriados la pasada semana.



Ante la previsible caída de la demanda de combustible, especialmente durante el primer trimestre del año, los inversores fijan su mirada en la OPEP, que hasta la fecha no se ha pronunciado sobre la opción de profundizar en el recorte de la producción vigente para ayudar a sostener los precios del crudo.



En un principio se barajó la posibilidad de adelantar la reunión prevista para la primera semana de marzo, pero no se llegó a concretar debido al parecer a la falta de voluntad del principal socio de la OPEP, Rusia, que aún no se ha pronunciado públicamente sobre la posibilidad de llevar a cabo el recorte de producción.



Los analistas expresan dudas sobre la verdadera voluntad de la OPEP de extender sus recortes en la producción, aunque el ministro de Energía de Arabia Saudí señaló que no iban a ser "complacientes" con la crisis del patógeno.



Asimismo, los expertos también apuntan a que se espera que el previsible aumento de los inventarios de crudo en Estados Unidos, cifrado en unos dos millones de barriles por día, también presionará los precios del petróleo.



En este contexto, los contratos de futuros de gasolina con vencimiento en abril restaron ocho centavos hasta los 1,64 dólares el galón, y los de gas natural, con vencimiento el mismo mes, sumaron un centavo hasta los 1,85 dólares por cada mil pies cúbicos.



EFE