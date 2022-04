Precio vs. valor: ¿cómo la inflación impacta a los restaurantes?

La inflación, por el aumento de los precios de los alimentos, ha producido cambios en tarifas de los restaurantes, que incluso han llevado a variaciones de menús, situación que está generando que las marcas y los restaurantes evolucionen, para ofrecer a sus clientes valor agregado y que no sientan que les cobran más por lo mismo.

John Cywinski, presidente de Applebee's, dijo recientemente a CNN Business que la "ecuación de valor... es mucho más que el precio".

"Es la comida, es la experiencia (…) Puedes obtener, por un precio bastante bueno, la experiencia", agregó.

Como él, muchos otros empresarios han diversificado sus platos y han buscado elementos que le den un valor agregado a sus marcas con el fin de atraer y mantener a sus clientes, pese a la situación económica que atraviesa el mundo por cuenta de los altos precios de alimentos e insumos.

CNN Business reseña que algunos lugares, como Domino's, están adoptando un enfoque más “quirúrgico”, aumentando los precios de algunos artículos mientras mantienen bajos otros.

El 14 de marzo, Domino's aumentó el precio de su oferta clásica de "mezclar y combinar" en un dólar, de US$ 5,99 a US$ 6,99, pero solo en pedidos de entrega. Para llevar, la oferta todavía tiene un precio de US$ 5,99.

Expertos del sector señalan que esto es positivo, ya que una vez los precios de los alimentos comiencen a bajar quedarán los cambios que mejorarán el servicio y la experiencia de los consumidores.

