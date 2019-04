Precios del petróleo subieron con fuerza

Los precios del petróleo subieron este lunes más de un 2 por ciento a cerca de máximos de seis meses, por el temor a restricciones a la oferta luego de que Estados Unidos anunció planes para tratar de impedir las exportaciones iraníes de crudo.



La Casa Blanca anunció que no renovará en mayo las exenciones que permiten actualmente a algunos países importar petróleo iraní sin sufrir sanciones de Washington. "La prima de riesgo geopolítico volvió en grande al mercado petrolero", dijo John Kilduff, socio de Again Capital LLC en Nueva York. "La mayoría, si no todos, los legítimos compradores evitarán el petróleo de Irán. El flujo de Irán se reducirá a un goteo".



El Brent escaló 2,07 dólares, o un 2,88 por ciento, a 74,04 dólares el barril tras escalar hasta los 74,52 dólares, un máximo desde el 1 de noviembre. En tanto, el West Texas Intermediate trepó 1,7 dólares, o un 2,66 por ciento, a 65,70 dólares por barril tras llegar a los 65,92 dólares, un pico desde el 31 de octubre.



En noviembre, Estados Unidos reimpuso sanciones a las exportaciones de petróleo iraní luego de que el presidente Donald Trump retiró unilateralmente al país de un acuerdo para limitar el programa nuclear de Irán, que firmaron Teherán y seis potencias mundiales.



Sin embargo, Washington otorgó exenciones a los ocho principales clientes de Irán: China, India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Turquía, Italia y Grecia, que les permitió comprar el insumo por seis meses más.



Otra reducción del suministro iraní presionaría más un mercado que ya estaba ajustado por las sanciones estadounidenses contra Irán y Venezuela, así como por los recortes voluntarios al bombeo que acordó la alianza Opep+.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró que el objetivo de Washington es reducir a cero las exportaciones de petróleo iraní.