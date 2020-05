Precios del petróleo regresan a las pérdidas

Archivo particular

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este viernes con un descenso del 4,45 % y se sitúa a esta hora (9:10 a.m.) en 32,41 dólares el barril, una corrección que se produce al resurgir la incertidumbre por las reaperturas económicas y por el crecimiento en China, el segundo mayor consumidor mundial.

Por su parte, el crudo Brent, referencia para Colombia cae 4,63% a 34,38 dólares el barril.



El precio del barril se ha estado revalorizando en las últimas dos semanas gracias a la reducción de la oferta y el ligero repunte de la demanda, pero los analistas señalan que el mercado no está "equilibrado súbitamente" y que sigue afectándole la "incertidumbre" por la pandemia de covid-19.



Este viernes los inversores reaccionaban con preocupación a la decisión del Gobierno chino de no fijarse un objetivo de crecimiento económico para 2020, citando la "gran incertidumbre" por la pandemia y el entorno económico y comercial mundial, así como la emisión de 1.000 millones de yuanes en bonos.



No obstante, según la firma de análisis Rystad Energy, el barril de Texas se va a estabilizar en un rango entre 30 y 35 dólares y podría alcanzar los 40 a finales de año si la demanda se fortalece hasta "niveles pre-covid-19", pero los precios se moverán "dependiendo del día y de indicadores alcistas o bajistas" durante un tiempo.



En los últimos días, han presionado positivamente la caída de los inventarios de crudo en EE.UU., los recortes de suministro récord pactados por la Opep y sus aliados y el repunte de la demanda generado por la reapertura económica en muchos lugares, pese a los temores a que se produzca una segunda ola.



EFE