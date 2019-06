Precios del petróleo caen ante incertidumbre sobre producción mundial

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en agosto terminó hoy en el mercado de futuros de Londres en 62,37 dólares, un 1,34 % menos que al finalizar la sesión anterior. El crudo del mar del Norte, de referencia para Colombia, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,85 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 63,22 dólares.



Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este lunes un 1,4 % y cerró en 53,26 dólares el barril. Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en julio restaron 73 centavos de dólar respecto a la sesión previa.

Arabia Saudí y otros miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) han expresado su intención de mantener en vigor los recortes para impulsar el precio, mientras que Moscú, socio estratégico del cártel, todavía debe comunicar sus planes a ese respecto, lo que lastró los precios del crudo.



En el frente comercial, pese a que continúa sin resolverse el conflicto chino, levantó los ánimos el acuerdo con México anunciado por el presidente Donald Trump este domingo, que evitará que la Casa Blanca imponga las tarifas con las que el mandatario amenazó si no tomaba medidas para controlar la inmigración en la frontera común.



Este domingo, Trump anunció vía Twitter que los aranceles propuestos a las importaciones mexicanas se suspenderían indefinidamente y dijo tener "plena confianza" en que el país vecino tomará medidas contra la migración desde Centroamérica, tal y como él había pedido.



Respecto a la OPEP, el ministro de Energía saudí, Khalid al-Falih, dijo este lunes que Rusia es el único exportador que aún no ha tomado una decisión sobre la necesidad de ampliar los recortes a la producción que el grupo y sus aliados aplicaron a principios de año para impulsar los precios. Por su parte, versiones apuntan a que el ministro de energía ruso, Alexander Novak, no descarta un escenario en el que el petróleo caiga a 30 dólares el barril si no se amplía el acuerdo.



En este contexto, los contratos de gasolina con vencimiento en julio bajaron menos de un centavo, hasta los 1,73 dólares el galón, y los de gas natural, con vencimiento el mismo mes, ascendieron dos centavos, hasta casi 2,36 dólares por cada mil pies cúbicos.



