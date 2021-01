Washington D.C. se prepara para la posesión de Joe Biden

Con sus monumentos más emblemáticos resguardados por vallas metálicas y soldados y policías uniformados apostados en puntos estratégicos, Washington comenzó este viernes la cuenta regresiva para albergar el próximo miércoles el acto de investidura del presidente electo de EE.UU., Joe Biden.

CIERRES DE ESPACIOS



De cara a la 59 ceremonia de transmisión de mando, las autoridades ordenaron el cierre del National Mall, el parque que alberga los monumentos y la famosa explanada que suele cobijar multitudes durante esta pomposa actividad.



Esta vez, los informes que han alertado sobre la amenaza de protestas armadas en la capital y en otros puntos del país y la pandemia obligaron a cambiar el libreto. Además de la clausura del National Mall, en vigor desde este viernes y hasta al menos el 21 de enero, el Servicio de Parques Nacionales dispuso el cierre de distintas vías, algunas de ellas en los alrededores de la Casa Blanca.



Esa dependencia señaló que los eventos relacionados con el traspaso de mando "serán producidos únicamente para una audiencia televisiva, sin audiencia en vivo, y no habrá el desfile inaugural tradicional".



Además, se han destinado espacios específicos para manifestaciones, en las que deberán seguirse las recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus. En un mensaje, la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, alentó a los residentes de la ciudad y a los estadounidenses de todo el país "a quedarse en casa y participar de manera totalmente virtual" en los actos de la inauguración presidencial.



"Los habitantes de Washington deben evitar todos los viajes no esenciales al centro y cerca del Capitolio", agregó la mandataria, al confirmar el cierre de trece estaciones del metro y el desvío de rutas de transporte.



De igual forma, se ha confirmado la llegada de unos 7.000 integrantes de la Guardia Nacional a la ciudad, cifra que se espera supere los 20.000 para el miércoles.



TRUMP IRÁ A FLORIDA. CALIFORNIA Y MICHIGAN TAMBIÉN SE PROTEGEN



Según medios locales, el saliente mandatario dejará Washington el miércoles por la mañana, justo antes de la toma de posesión del demócrata, a la que anunció que no asistirá, indicaron las versiones.



Por su parte, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ha movilizado a la Guardia Nacional para velar por la seguridad del Capitolio en Lansing, la capital de ese estado, a donde el año pasado un grupo de personas irrumpió durante una manifestación en contra de las medidas para evitar la propagación de la covid-19.



El gobernador de California, Gavin Newsom, también autorizó que 1.000 soldados de la Guardia Nacional apoyen las labores de seguridad y ordenó erigir una cerca de alambre en torno al Capitolio en Sacramento, la capital estatal.



EFE