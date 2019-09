Presentan informe desclasificado de denunciante anónimo contra Trump

El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE. UU. reveló este jueves la queja formal de un miembro de la Inteligencia de EE.UU. en la que muestra su preocupación sobre si el presidente Donald Trump usó su poder para solicitar interferencia extranjera en las elecciones presidenciales del 2020.



El director nacional de inteligencia de Estados Unidos, Joseph McGuire, testifica este jueves ante el Congreso, mientras se empezó a divulgar el informe del funcionario anónimo que puso en aprietos a Donald Trump por su conversación con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky.



(Trump habría intentado esconder su llamada con líder ucraniano).

El presidente Donald Trump solicitó la "injerencia" de Ucrania para influir en las elecciones estadounidenses de 2020 en una llamada con su homologo ucraniano y la Casa Blanca intentó restringir el acceso a la transcripción de ese intercambio, afirmó el denunciante en el documento difundido este jueves.



"He recibido información de varios funcionarios del gobierno estadounidense de que el presidente de Estados Unidos está usando el poder de su cargo para solicitar la injerencia de un país extranjero en la elección estadounidense de 2020", escribe el denunciante, un miembro de los servicios de inteligencia cuya identidad se desconoce, en su reclamo publicado por el Congreso. El documento está fechado el 12 de agosto.



De acuerdo con el "denunciante", como lo ha llamado la prensa, la interferencia de Trump incluye, entre otras cosas, "presionar a un país extranjero para que investigue a uno de los principales rivales políticos internos del presidente".

Apartes del informe. Reuters

"El abogado personal del presidente, el Sr. Rudolph W. Giuliani, es una figura central en este esfuerzo. El fiscal general (William P.) Barr parece estar involucrado también", señaló en su denuncia.



El denunciante dijo también días después de la llamada que altos funcionarios de la Casa Blanca se movilizaron para "bloquear" todos los archivos ligados a la llamada entre Trump y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.



"En los días siguientes a la llamada, me enteré de varios funcionarios estadounidenses que altos funcionarios de la Casa Blanca habían intervenido para 'bloquear' todos los archivos de la llamada", dijo el denunciante, según el documento.



"Este conjunto de acciones recalcó que los funcionarios de la Casa Blanca entendieron la gravedad de lo que transcurrió en la llamada", añadió el denunciante, que describió como un asunto de "preocupación urgente".



"Los funcionarios de la Casa Blanca me dijeron que fueron 'dirigidos' por abogados de la Casa Blanca para eliminar la transcripción electrónica del sistema informático en el que normalmente se almacenan dichas transcripciones para su coordinación, finalización y distribución a los funcionarios a nivel de gabinete", agregó.



Por su parte, Trump arremetió este jueves contra el partido Demócrata y afirmó que este último trata de destruir a los republicanos.



La identidad del supuesto informante es un secreto, y lo único que se sabe, de momento, es que o escuchó la conversación o tuvo acceso a ella y se alarmó tanto de su contenido que decidió elevar una queja formal.



La queja la recibió el inspector general de los servicios de Inteligencia, Michael Atkinson, quien fue el primero en informar de la queja al Congreso. Si Atkinson hubiera considerado que no existían los suficientes méritos, la habría desestimado, pero al parecer dada su gravedad, decidió seguir adelante.



El inspector general consideró que la denuncia del informante que alertó sobre las interacciones del presidente Trump con su homólogo ucraniano "parece creíble", según una carta publicada este jueves por el Comité de Inteligencia de la Cámara.



Un grupo de congresistas tuvo acceso al documento la noche del miércoles. El legislador republicano Chris Stewart, que integra el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo en Twitter a última hora del miércoles: "ÚLTIMO MOMENTO: la denuncia del informante ha sido desclasificada. Aliento a todos a que la lean".



El jefe de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo tras leer el documento que "es muy inquietante".



El senador republicano Ben Sasse se hizo eco de esa afirmación al señalar que "obviamente hay allí muchas cosas muy inquietantes".



¿QUIÉN ESCUCHA AL PRESIDENTE?



Muchas preguntas surgen a partir de las revelaciones del hasta ahora misterioso funcionario que hizo la denuncia en el sentido de quién puede tener acceso a las conversaciones del presidente y hasta qué punto lo que en ellas escuche puede ser objeto de una queja e investigación, como en efecto lo fue. ¿Quién escucha las conversaciones del presidente?



Según 'The New York Times', cuando el presidente estadounidense se comunica con otro líder, al menos están escuchando la charla su asesor de Seguridad Nacional, probablemente algún adjunto del asesor especialista en la región a la que pertenece el interlocutor y un grupo muy selecto de agentes de inteligencia que trabajan para la sala de Gabinete de crisis (Situation Room) de la Casa Blanca.



Dependiendo del caso también podrían tener acceso el secretario de Estado (encargado de Relaciones Exteriores) y el vicepresidente.



(Publican transcripción de la llamada que tiene a Trump en la mira).



Según se explica, dichos agentes de inteligencia toman nota de la conversación y hacen una especie de transcripción-memorando al que tienen acceso un número indeterminado de personas.



PARTE DEL DOCUMENTO



Un folleto puesto a disposición por el Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE. UU. Muestra la página 8 de 9 de una denuncia desclasificada presentada por un denunciante no identificado sobre una conversación telefónica entre el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con fecha del 12 de agosto de 2019 (emitido el 26 de septiembre de 2019).



El de la siguiente imagen muestra la página 7 de 9 de una denuncia desclasificada presentada por un denunciante no identificado sobre una conversación telefónica entre el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con fecha del 12 de agosto de 2019 (emitido el 26 de septiembre de 2019).



La queja alega mala conducta del presidente estadounidense Trump durante la llamada telefónica, en la que Trump supuestamente buscó una 'interferencia' extranjera en las elecciones de 2020. (Ucrania, Estados Unidos).



Es de resaltar que después de Watergate (que provocó la renuncia del presidente Richard Nixon por el escándalo de espionaje a la sede demócrata en Washington), se prohibió grabar las conversaciones presidenciales.



Según fuentes de la prensa estadounidense, se hará entrega de la copia de la queja, así como el informe que realizó el inspector Atkinson. De la misma forma, se informó que la Casa Blanca evalúa permitir que el 'topo' se reúna con los investigadores del Congreso.



Pero no es la primera vez que se filtran las conversaciones del presidente Trump. Apenas comenzó su mandato ya hubo polémica por sus charlas con el primer ministro de Australia, y con el entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto.



Redacción Internacional