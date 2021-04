Presidencias pro tempore del país, con tareas pendientes

Colombia cuenta hoy con un importante liderazgo en Latinoamérica, pues ostenta desde junio de 2020 la presidencia ‘pro témpore’ de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y desde diciembre la de la Alianza del Pacífico y Prosur. Y aunque en estos meses se han visto avances clave, siguen en la agenda varias tareas pendientes de impulsar.



Algunos de los principales ejemplos son el ingreso de nuevos miembros y estados asociados a la Alianza del Pacífico, el avance en la integración y el comercio interno, y lograr la articulación de políticas conjuntas en problemas como la pandemia o la crisis venezolana, entre muchos otros.



Para Jorge Restrepo, profesor de economía de la U. Javeriana, una de las razones tras la falta de avances es la pandemia. “El Gobierno ha mantenido el liderazgo, pero las condiciones para una mayor integración son adversas por la covid-19, que ha hecho que prime en los países una agenda interna y proteccionista que limita el alcance de los esfuerzos”.



También otra de las dificultades ha sido el momento de la región. Según Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de RR.II. de la U. del Rosario, “se está despilfarrando la oportunidad. En la CAN se recibió la presidencia en el peor momento, con Ecuador y Bolivia en crisis; en Alianza del Pacífico no tenemos más integración y comercio que con Santos, y Prosur está condenado a la desaparición, y temas ideológicos no han permitido a Colombia ejercer un liderazgo efectivo”.



En tanto, Javier Díaz, presidente de Analdex, pide que en lo que queda de las presidencias se centre en los temas clave: “en la Alianza, una mayor integración con Asia Pacífico, una agenda con más contenido con EE. UU. y concluir nuestra negociación con Japón. Y en la CAN, todo el tema de facilitación del comercio”.



AVANCES RECIENTES



No obstante, pese a lo que está pendiente, las autoridades resaltan los avances que se han hecho y los objetivos antes de terminar las presidencias. La canciller, Claudia Blum, asegura que “en los tres hemos impulsado iniciativas que contribuyan a la recuperación. En la CAN destaco la aprobación de la Carta Ambiental Andina, las iniciativas para impulsar el comercio agropecuario, el empoderamiento de la mujer, el fortalecimiento de la U. Simón Bolívar y el relacionamiento con otros bloques. Y en Alianza del Pacífico, también impulsamos el comercio, trabajamos para culminar negociaciones de Estados asociados, promovemos los encadenamientos productivos con énfasis en pequeñas y medianas empresas, y tenemos iniciativas de impacto social”.



Además, Blum dice que en Prosur, “incluimos la reactivación como eje en los siete grupos de trabajo: infraestructura, energía, seguridad, defensa, respuesta frente a desastres, salud y medio ambiente”.



Precisamente, el tema comercial es una de las áreas en las que hay más avances. Como apuntó el Ministerio de Comercio, “en la CAN, hemos trabajado en varios frentes que nos han permitido eliminar barreras, lo que nos permitirá facilitar y aumentar el comercio al interior del bloque. Se trata de decisiones que impactan a más de 263 empresarios colombianos. Y adicionalmente, se adelantó el Encuentro Empresarial Andino en el que participaron más de 160 exportadores y 76 compradores, con expectativas de negocio por más de US$4,2 millones”.



MinCIT resalta que además de avanzar en varios puntos de la Alianza para aumentar el comercio, “trabajamos en armonización regulatoria para eliminar requisitos innecesarios y lograr simplificar trámites”.



Del lado de ProColombia, Flavia Santoro, su presidenta, resalta que “el Comité Andino de Autoridades de Promoción de Exportaciones (CAAPE) reinventó su plan de trabajo. ProColombia impulsa diversas líneas con 3 pilares: compras públicas, e-commerce y fortalecimiento del comercio de servicios intra-andino. Esta hoja de ruta se desarrollará a través de 10 acciones e impactará a más de 2.000 empresas del bloque”.



Santoro pone en valor que se está actualizando la información de la herramienta Export Access de la CAN, la iniciativa ‘Pymes andinas ante la covid-19’, mientras que en la Alianza, apunta a que se impulsó la hoja de ruta, “que contempla 11 pilares enfocados en la promoción de exportaciones, inversión y turismo, y más de 30 acciones para impactar a más de 2.500 empresas”.



Y de los tres mecanismos, es la CAN la que ha presentado más avances en los últimos meses. Como resalta Jorge Pedraza, secretario general del organismo, “desde el 8 de julio de 2020 hemos logrado la aprobación de 12 decisiones supranacionales, se inició la aplicación de la histórica norma que elimina gradualmente los costos de roaming entre los cuatro países, se aprobó la Carta Ambiental Andina, la adopción de Decisiones que buscan facilitar el comercio intracomunitario y la digitalización de procesos”, entre otros temas que indica.



OBJETIVOS EN EL 2021



Como aseguran las autoridades, aún queda tiempo de presidencia de estos tres mecanismos, y se esperan presentar diversos anuncios en los próximos meses.

Según Blum, en la CAN se espera el relanzamiento de la cooperación con la UE, la adopción del Estatuto Migratorio Andino, el inicio del Observatorio contra la minería ilegal y la mejora de la plataforma de información migratoria, mientras que en la Alianza del Pacífico, “Colombia quisiera que dos de los cuatro países candidatos se vinculen (Singapur, Australia, Canadá y Nueva Zelanda). Y que en el segundo semestre iniciemos negociación para la vinculación de Ecuador y Corea del Sur. Trabajamos para poner en marcha el Observatorio Social, el desarrollo de los mercados digitales, y la cooperación con la UE, Asean y Mercosur, que es otro objetivo”.



Santoro también afirmó que “teniendo en cuenta que Expo Dubái coincidirá con la presidencia en la AP,se está explorando la posibilidad de participar como bloque y posicionar a la Alianza en el evento. En cuando al turismo, vamos a retomar la promoción conjunta en mercados lejanos,como el chino, y analizaremos otros con alto potencial”, entre más medidas.



Rubén López Pérez