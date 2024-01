Presidente de Ecuador reiteró 'estado de guerra' y dijo que no cederán ante terroristas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este miércoles que su país se encuentra en estado de guerra tras las acciones violentas protagonizadas por bandas del crimen organizado que le llevó a declarar el conflicto armado interno, y anticipó que no piensa negociar ni ceder ante estos grupos, a los que su Gobierno ha calificado como "terroristas".



"Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos terroristas", señaló Noboa en su primera intervención pública desde el estallido de esta crisis de inseguridad, iniciada con la fuga de la cárcel de Adolfo Macías 'Fito', líder de la banda criminal Los Choneros, antes de que fuese a ser trasladado y aislado en una cárcel de máxima seguridad.

En una entrevista a Radio Canela, Noboa afirmó que las acciones violentas de los últimos días son la respuestas de los grupos criminales ante las acciones que está tomando su administración para detener la escalada de inseguridad que ha hecho que Ecuador se sitúe como uno de los países más violentos del mundo.



Después de que el Ejecutivo haya declarado a estas bandas como objetivos militares, el mandatario consideró que estos grupos se lo pensarán dos veces antes de realizar acciones como la toma de las instalaciones de un canal de televisión como sucedió el martes.



A criterio de Noboa, las bandas criminales quieren difundir estas imágenes para causar terror y ver si doblegan al presidente de la República, "pero no lo van a conseguir".



"Nos vamos a negociar con terroristas", reiteró Noboa al señalar que están trabajando en las formas de rescatar a los guardias penitenciarios que permanecen retenidos por presos integrantes de estos grupos delincuenciales en varias prisiones del país.



"No vamos a ceder ante las estupideces que están acostumbrados a hacer", continuó el presidente al comentar que van a ser más estrictos que los Gobiernos anteriores, "porque las Fuerzas Armadas tienen que actuar contra estos objetivos militares".



"Estamos haciendo lo posible y lo imposible para traerlos sanos y salvos, pero no podemos parar una guerra por eso, porque el Estado está en guerra", remarcó.



El presidente ecuatoriano también lanzó una advertencia a los jueces y fiscales que tomen resoluciones favorables a los líderes o a los miembros de las bandas criminales, pues aseveró que también serán considerados y tratados como terroristas.



Conflicto armado en Ecuador AFP

La imagen internacional

Sobre la imagen internacional de Ecuador, Noboa apuntó que ahora no es momento de ir a ferias "y decir que en Ecuador no pasa nada y que todo está bonito". "(Eso) es tratar de engañar a la comunidad internacional. Ahora es decirle que estamos en estado de guerra. ¿Quién quiere ayudar? Resolvamos el problema, que tiene que hacerse pronto, y así será más fácil que venga el inversionista y el turista", apuntó.



El gobernante también consideró que si no tomaban estas medidas ahora era "prolongar la muerte, sostener algo insostenible". Propone deportar presos colombianos Noboa agradeció la ayuda ofrecida por países como Estados Unidos, China, Israel, Perú, Argentina y Colombia, a cuyo Gobierno propuso que se haga cargo de alrededor de 1.500 presos colombianos que permanecen en las cárceles ecuatorianas, lo que les permitiría bajar el hacinamiento de las prisiones.



El mandatario decretó este lunes un estado de excepción en todo el país debido a la acción violenta de grupos de delincuencia organizada, sobre todo por disturbios en unas seis cárceles y la fuga de reos considerados de alta peligrosidad, entre ellos 'Fito' y Fabricio Colón Pico.



El incendio de vehículos, el secuestro y amenazas a agentes de policía y penitenciarios, ataques con explosivos y la irrupción de encapuchados armados al canal TC Televisión desbordó la situación en Ecuador, que el martes vivió una jornada de terror en este pulso entre el crimen organizado y el Estado que dejó al menos ocho muertos.

