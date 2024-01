Biden anunciaría miles de millones en subsidios para fabricar chips

Se espera que la administración Biden anuncie pronto miles de millones de dólares en nuevos subsidios a los fabricantes de chips, incluidos Intel Corp. y Taiwan Semiconductor Manufacturing, como parte de los esfuerzos para relocalizar la producción, informó el Wall Street Journal.

Las subvenciones, que podrían otorgarse en las próximas semanas, son parte de la Ley de Chips, cuyo objetivo es devolver la fabricación de chips a Estados Unidos y contrarrestar la creciente industria de China.

Hasta ahora sólo se ha proporcionado un modesto apoyo financiero a la industria, pero los anuncios que se avecinan son por sumas mucho mayores, dijo el WSJ, citando a ejecutivos de la industria familiarizados con las negociaciones.

Los ejecutivos esperan que se hagan algunos anuncios antes del discurso sobre el Estado de la Unión programado para el 7 de marzo, dijo el WSJ. Otros destinatarios podrían incluir a Micron Technology Inc., Texas Instruments Inc. y GlobalFoundries Inc., informó el WSJ.

BLOOMBERG