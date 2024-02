Por qué AMLO propone trasladar la Estatua de la Libertad a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió este jueves que Estados Unidos debería trasladar la Estatua de la Libertad a México, donde "sí hay libertad", por el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien espera una decisión en Reino Unido sobre su extradición a EE.UU.



"Fíjense la paradoja, quienes hablan de la libertad y tienen a la Estatua de la Libertad en Nueva York están atentando en ese caso y en otros contra la libertad. No sé si deberían regresar la Estatua de la Libertad a Francia, o colocarla en México , porque aquí sí hay libertad, me refiero al caso de Assange”, comentó el mandatario.

El gobernante mexicano reiteró en su conferencia matutina su respaldo al australiano, quien el miércoles vivió la última jornada de la audiencia en el Tribunal Superior de Justicia de Londres. sobre el proceso de extradición a EE.UU., país que le reclama por delitos de espionaje e intrusión informática.



López Obrador ha sido uno de los principales defensores de Assange, a quien le ha ofrecido asilo porque lo considera un "preso político" y con cuya familia se ha reunido en varias ocasiones.



El presidente ha pedido a su homólogo estadounidense, Joe Biden, ya su antecesor, Donald Trump (2017-2021), que exoneren al periodista, acusado por EE.UU. de una veintena de delitos por las informaciones que filtró en WikiLeaks, en las que expuso los abusos cometidos por las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán.



"Nosotros vamos a seguir demandando la libertad de Assange, esa es nuestra postura, porque esa es una gran injusticia lo que se está cometiendo con la libertad de expresión en el mundo", reiteró ahora.

Julian Assange AFP

Además, criticó a The New York Times porque “Assange les dio la información, la publicaron y se quedaron callados, y siguen sin decir nada a favor de Assange".



En las jornadas del martes y miércoles, la defensa de Assange pidió permiso para volver a recurrir su extradición a Estados Unidos, aprobada por el Reino Unido en 2022, con base en que allí no tendrá un juicio justo, y en cuyo caso comenzaría un nuevo juicio de apelación en Inglaterra



De extradición tomada el 6 de junio pasado, se activaría el mecanismo de entrega de Assange a Estados Unidos, en cuyo caso sus abogados ya han anunciado que solicitarán medidas cautelares de urgencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para evitarlo.



EFE