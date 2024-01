López Obrador abre una cuenta de TikTok para acercarse a los jóvenes

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes que abrió una cuenta en la red social TikTok para acercarse a una audiencia más joven, lo que contrasta con gobiernos extranjeros que prohíben a sus funcionarios el uso oficial de esta red.



“Quiero dar a conocer a todos, porque se transmite esta mañanera, a veces subo videos en las redes, me comunico con muchos ciudadanos, muchas personas, y no había podido estar presente en una red que la ven bastante los jóvenes", expresó el mandatario en su conferencia.

"Como no hablo yo de corrido (rápido) y ahí son mensajes cortos, pues no había participado en esa red, que se conoce como TikTok, entonces ya voy a estar en TikTok”, agregó.



La Presidencia de la República compartió que la cuenta oficial de López Obrador es @presidenteamlo_, en la que apareció con más de 5.000 seguidores a menos de una hora de su lanzamiento.



"Ya estaré en TikTok. Empezamos en esta red que ven bastante los jóvenes. No había participado aquí porque no hablo de corrido y son mensajes cortos", dice la primera publicación.



El presidente comenzó con un video de su conferencia matutina de este martes en el que ofrece una disculpa a una diputada trans de su partido, Salma Luévano, por haberla llamado "señor vestido de mujer".





Ya estaré en TikTok. Empezamos en esta red que ven bastante los jóvenes. No había participado ahí porque no hablo de corrido y son mensajes cortos.https://t.co/nSfTM3mguS pic.twitter.com/TeCthjY6PI — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 9, 2024



“Quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestido de mujer, yo soy muy respetuoso y creo en la libertad, y la gente debe asumirse, cualquier persona, como se identifique", expresó.



La incursión de López Obrador en TikTok contrasta con la postura de gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europa, que el año pasado prohibieron a sus funcionarios tener esta aplicación en dispositivos gubernamentales por la presunta amenaza de espionaje de China.



El gobernante mexicano es uno de los líderes latinoamericanos con mejor desempeño en redes sociales, con 4,14 millones de suscriptores en YouTube y más de 10 millones de seguidores tanto en Facebook como en X, antes Twitter.



Incluso, según el sitio StreamCharts, López Obrador fue el 'streamer' (transmisor en vivo) más visto de Latinoamérica en 2023, con más de 49 millones de horas observadas por distintos usuarios, la mayoría derivadas de sus conferencias subidas a YouTube.