Medioambiente y gasto social, las víctimas en ‘cuentas’ de Trump

Mayor gasto en defensa, en exploración espacial con el objetivo de Marte en 2030, y recortes sustanciales en asistencia social, ayuda externa y medioambiente: el nuevo presupuesto de Donald Trump quiere impulsar sus promesas de campaña para buscar la reelección en noviembre.



(Trump revoca algunas preferencias de la OMC a Colombia).



“Nuestra perspectiva es que tenemos un déficit de billones de dólares, esos déficit y esos números tienen que bajar”, apuntó Russell Vought, director interino de la Oficina de Gestión de Presupuestos de la Casa Blanca.

El proyecto para el año fiscal 2021, que comienza en octubre, asciende a un total de US$4,8 billones. Las prioridades están claras: aumenta el gasto militar en un 0,3% hasta los US$740.500 millones mientras que reduce el resto de las contribuciones en un 5%, hasta US$590.000 millones. “Vamos a tener un muy buen presupuesto con un partida militar muy poderosa, porque no tenemos opción”, aseguró Trump.



Uno de los grandes beneficiados es la NASA, que ve incrementado su presupuesto un 12%, dentro del objetivo marcado por el mandatario de regresar a la Luna y llegar a Marte para 2030.



En el resto de las partidas, la orden de rebajar el gasto es clara: un recorte del 26% en el presupuesto de la Agencia de Protección Medioambiental; un 9% en el del Departamento de Salud y un 8% en el de Educación.



(Congreso de EE. UU. aprueba millonario fondo para Colombia en 2020).



Uno de los más afectados es el Departamento de Estado, que gestiona gran parte de la asistencia externa de EE. UU. y que ve reducido su presupuesto un 21%, hasta los US$41.000 millones, con US$4.000 millones menos para la Agencia Internacional para el Desarrollo (Usaid).



El plan también prevé US$2.000 millones para la construcción del polémico muro fronterizo con México. Esta cifra es inferior a los US$5.000 millones solicitados en el pasado ejercicio.



Pese a haber prometido equilibrar las cuentas públicas, el Presupuesto no se compromete a eliminar el abultado déficit hasta 2035, y no en diez años como había adelantado previamente.



Además, las proyecciones macroeconómicas que acompañan la propuesta apuestan por el optimismo, ya que asumen un crecimiento sostenido anual del 3% en los próximos años, lo que contrasta con la tendencia apuntada por los últimos indicadores, que denotan una desaceleración de la actividad económica.



Según los datos preliminares, el crecimiento en 2019 fue de 2,3% y para 2020 se prevé una moderación aún mayor, hasta el 2% anual.



UNA NUEVA AMENAZA CONTRA EUROPA



Donald Trump aseguró que es el momento de negociar “muy seriamente” un acuerdo comercial con la Unión Europea, en un momento en que las conversaciones languidecen y permanecen estancadas por el tema agrícola.



“Europa nos ha estado tratando muy, pero muy mal”, aseguró ante los gobernadores reunidos en la Casa Blanca. “Ellos tienen barreras que son increíbles”, agregó el Presidente, que busca que los países europeos abran sus mercados a los productos, sobre todo agrícolas.



Trump lamentó el “enorme déficit” con Bruselas “en los últimos 10 o 12 años”.

El mandatario y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habían anunciado a fines de enero su deseo de relanzar el acuerdo comercial transatlántico y de concluir un acuerdo en las próximas semanas.



(Trump gastará más en defensa y seguridad de fronteras).



Pero por el momento, las negociaciones no han sido exitosas y las relaciones siguen siendo tensas, ya que el inquilino de la Casa Blanca todavía amenaza con gravar las importaciones de automóviles europeos, lo que impactaría particularmente a los alemanes.



En enero, advirtió que “pensaría muy en serio” acerca de esta posibilidad si las discusiones de un acuerdo comercial transatlántico no prosperaban. Este lunes enfatizó que no había impulsado las conversaciones con Europa porque estaba enfocado en llegar a un acuerdo con China, Japón y Corea del Sur.



Con agencias