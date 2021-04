Probabilidad de que Fed suba tasas en 2021: menos de 10%

Pese a que algunos análisis internacionales recientes han mencionado la posibilidad de que la mayor inflación y las mejores perspectivas económicas en Estados Unidos pueden impulsar un alza de las tasas de la Reserva Federal (Fed) antes de lo previsto, el mercado no contempla esa opción.



(Lea: Fed mantiene su tasa de interés, que ajustó más de un año sin cambios)

Y es que según el sondeo de Refinitiv entre analistas del mundo, estos solo ven una probabilidad de entre 7,8% y 9,6% este año de que la Fed eleve su indicador en 0,25 puntos porcentuales. Eso sí, en enero del 2020 esa posibilidad se incrementa hasta el 20%.



De hecho, al término de la reunión de la Fed que tuvo lugar ayer, su presidente Jerome Powell anunció que se mantuvieron las tasas entre 0% y 0,25%. Cabe recordar que meses atrás el Emisor dijo incluso que no moverían el indicador hasta el 2023.



Según Juan David Ballén, director de investigaciones económicas de Casa de Bolsa, “antes de que ellos suban la tasa, comenzarán a normalizar sus compras de activos”. Y precisamente, esta semana Powell dejó entrever que ese movimiento se podría hacer en el cuarto trimestre de 2021.



No obstante, como también explica Ballén, aunque las tasas de corto plazo, que son las que controla la Fed, seguirán sin cambios, las de largo plazo (bonos del Tesoro) sí que han ido subiendo, una tendencia que también tendrá efectos en países como Colombia, pues hacen más atractivos los papeles de EE. UU. y menos los de mercados emergentes como el nacional.



En estos momentos, la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años es de 1,61%, muy por encima del 0,9% que registraba al inicio de año o el 0,6% de rentabilidad que registraba hace exactamente un año, en pleno estallido de la pandemia.



“Esto hay llevado al alza los bonos de todos los países del mundo, incluidos los de Colombia, los cuales subieron un poco más por la incertidumbre de la reforma tributaria”, apunta Ballén.



EMERGENTES, AL ALZA



Uno de los efectos que suele tener un alza en las tasas de interés de la Fed es que el resto de bancos centrales también tienden a incrementar sus indicadores. No obstante, en esta ocasión, el incremento que se está viendo ya en la inflación de los países emergentes, hacen que varios estén ya en ese ciclo, incluso en la región.



Por ejemplo, Rusia subió medio punto porcentual sus tasas hace unos días, y Turquía lo hizo el mes pasado ante el fuerte aumento en el IPC. Y en esta misma línea, el banco central de Brasil elevó en marzo un 0,75% su indicador de referencia hasta 2,75%, y podría ejecutar una nueva alza en sus próximas reuniones. Esto porque su inflación escaló hasta el 5,2% en el último mes.



“Los emergentes empiezan a tener rebrotes en su inflación y volatilidad en su tipo de cambio, y eso hace que algunos piensen en subir tasas. En Colombia se esperaría que ese aumento se dé en 2022, especialmente porque el incremento del IPC es estadístico, no por una mayor fortaleza en el crecimiento, en el empleo o en la demanda”, dice Ballén.