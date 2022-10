¿Cómo están las relaciones comerciales entre Colombia y Chile?

Este año Colombia y Chile cumplen 200 años de relaciones diplomáticas, un bicentenario que coincide con uno de los momentos de mayor compenetración ideológica entre sus gobiernos de turno.



Esta es una oportunidad que servirá de catalizador para impulsar la cooperación bilateral en el comercio, aprovechando el marco de la Alianza del Pacífico. Así lo señaló Paulina Valderrama, directora general de ProChile, la agencia de promoción del país austral.

El comercio colombochileno sumó US$2.372 millones en 2021, un 27% más que el año anterior. Una cifra que Valderrama está convencida que superarán este año.



¿Cómo están las relaciones comerciales?



Este año 2022 se cumplen 200 años de relaciones entre Chile y Colombia, bicentenario que nos permite destacar, entre otros, aspectos comerciales y económicos de la relación entre ambos países.



A ese objetivo apunta, precisamente, la realización de esta visita al país, a fortalecer y estrechar aún más las relaciones comerciales entre Chile y Colombia, considerando no sólo al comercio de bienes o servicios, sino que sumando a otros sectores como el turismo; compartiendo experiencias y aprendiendo buenas prácticas.



¿Son aliados estrechos de ProColombia?



En esa línea, por ejemplo, aproveché mi estadía acá en Colombia para reunirnos con nuestras contrapartes en ProColombia.



Desde marzo de 2021 que tenemos un convenio de colaboración entre ambas instituciones la evaluación es muy positiva, ya que se ha traducido en más y mejores oportunidades para diversas empresas y, sobre todo, para fortalecer las estrategias de cada institución gracias al intercambio de experiencias, buscar puntos de convergencia y, a partir de ellos, construir nuevos programas de apoyo y herramientas que faciliten el acceso a las empresas de ambos países en los dos mercados.



¿Qué representa el mercado colombiano para ProChile?



Colombia, y es lo que dicen muchas de las empresas que están aquí presentes, es un mercado estratégico para ampliarse y poder llegar a otros destinos como Centroamérica y Norteamérica. Lo que hemos visto en diversos casos es que las empresas chilenas, especialmente las del sector servicios, cuando llega el momento de expandirse y ampliar su oferta hacia otros destinos piensan inmediatamente en Colombia como una plataforma de acceso para nuevos mercados, no sólo dentro de Sudamérica.



La ubicación estratégica de Colombia en cuanto a conexiones aéreas y otros factores como su capital humano o desarrollo tecnológico hacen que este país sea un destino clave.



En alimentos y bebidas, es importante compartir la diversa oferta que Chile pone a disposición del mercado colombianos. Asimismo, es importante destacar los avances en soluciones tecnológicas.



¿Cómo es el comercio bilateral?



El año 2021 el intercambio comercial entre Chile y Colombia alcanzó a US$2.372 millones, un 27% más que el año 2020. En ese período, Chile exportó US$799 millones a Colombia, un 21,4% más que el año 2020.



En cuanto a productos, los principales envíos no cobre de Chile a Colombia en lo que va del año 2022 son abonos de origen animal o vegetal, leche en polvo, carne de porcinos, servicios, alambre de cobre, salmón y trucha, tableros de madera, manzanas frescas y celulosa; lo que habla de una oferta diversa, transversal y, en el caso de los servicios, de alto valor agregado que es un atributo que queremos potenciar fuertemente.



¿Y cómo está el intercambio de servicios?



Colombia es el segundo mercado de destino para las exportaciones de servicios chilenas, superado sólo por EE. UU. Este tipo de exportaciones crecieron un 46% el año 2021, pasando de ventas por US$ 72 millones el 2020 a US$ 106 millones el año recién pasado.

En este contexto, y en el marco de esta visita, pudimos visitar a la empresa chilena Movizzon, una empresa de servicios financieros que exporta sus soluciones para la banca presente en once países de Centroamérica, España y otros de la región como Ecuador y Perú, por ejemplo.



¿Qué podemos esperar de las relaciones entre ambos países para el final de año?

​

Las cifras de enero a julio de este año son muy auspiciosas y es muy probable que volvamos a tener un crecimiento de las exportaciones de Chile a Colombia en el año 2022. Ese es, precisamente, uno de los objetivos de este encuentro y buscando ese propósito es que vino una de las delegaciones de empresas chilenas más grande que haya viajado fuera del país en el último tiempo, estamos hablando de más de 50 empresas de diversos sectores que ven en Colombia un mercado pujante, con buenas perspectivas de crecimiento y, en definitiva, como una oportunidad para llegar con su oferta de bienes y servicios.



¿Se puede esperar un impulso del comercio con dos gobiernos más compenetrados ideológicamente?



Es una muy buena señal para ambos países que exista una convergencia política entre los gobiernos, lo que sin duda apoya al trabajo colaborativo que es parte de nuestra tradición comercial bilateral. Además, tenemos el marco que nos ofrece la Alianza del Pacífico, que es otra plataforma que nos permite ampliar el alcance de nuestro trabajo y seguir profundizando los lazos con otros países también como México y Perú.



Roberto Casas Lugo

PORTAFOLIO