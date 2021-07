¿Por qué prohibieron la entrada de colombianos a España?

Desde el 27 de julio rige una norma que puso España a los colombianos que quieran entrar a su territorio y es que, básicamente, tienen prohibido el ingreso.

La disposición española es temporal, pero llama la atención, pues Colombia se encuentra en una tendencia a la baja en cuanto a casos y muertes por coronavirus.



Entonces, ¿por qué la determinación?



Oficialmente, las autoridades españolas dijeron que se analizaron una serie de datos y "se adoptaron medidas extraordinarias con países con evolución muy desfavorable en su situación epidemiológica del covid. El objetivo es identificar eventuales casos importados y limitar la difusión incontrolada a partir de ellos”.



No obstante, habría algo más. O por lo menos así lo explicó el embajador colombiano en España, Luis Guillermo Plata.



En charla con la emisora 'Blu Radio', el funcionario dijo que la falsificación de pruebas PCR también habría influido en la prohibición.



"Hay un porcentaje desproporcionado de colombianos que dan positivo y tienen un documento con prueba PCR negativa. Estamos indagando, porque lo que me sorprende es que esto se da cuando los contagios en Colombia caen”, sostuvo.



En un principio, agregó, en España pensaron que "los laboratorios de pruebas en Colombia eran malos", pero investigaron y empezaron a encontrar el fraude.



Vale la pena aclarar que la negativa a la entrada a suelo español no es solo para Colombia, también aplicada para Argentina, Bolivia y Namibia.



La aerolínea Avianca aseguró que la medida irá hasta el 31 de agosto, aunque hay algunas excepciones para entrar, como ser ciudadano español, ser residente, parar allí por escala de un viaje, entre otras.



