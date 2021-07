Cinco claves para entender las inéditas protestas en Cuba

Miles de personas protagonizaron el domingo las mayores protestas antigubernamentales en 27 años en Cuba, que se saldaron con decenas de detenidos y enfrentamientos tras el llamado del presidente del país Miguel Díaz-Canel a sus partidarios a enfrentar a los manifestantes.

Estas son las claves de la inédita jornada.



(Vea: No se relaje: la pandemia no se está desacelerando, dice jefa de OMS).



¿POR QUÉ AHORA?



La escasez de productos básicos, alimentos y medicinas, los rutinarios cortes de electricidad en algunas regiones y la generalización de tiendas de pago exclusivo en divisas motivaron las manifestaciones que estallaron primero en San Antonio de Los Baños (a 30 kilómetros de La Habana) y se extendieron luego a otras localidades, incluida la capital cubana.



Los disturbios se producen con el país sumido en una crisis económica agravada ahora por la pandemia de la covid-19 y el incremento de las sanciones de EE. UU.



¿QUIÉNES LAS LIDERAN?



No hay un liderazgo definido. Ciudadanos cubanos de todos los sectores sociales se han sumado de forma espontánea y pacífica a las protestas organizadas y documentadas en las redes sociales y de cuya organización el Gobierno culpa a Estados Unidos.



Días previos, un grupo de jóvenes independientes organizó una campaña virtual para recolectar donaciones y enviarlas hacia las regiones más golpeadas por la crisis sanitaria, como la provincia de Matanzas (occidente). Luego, se sumaron a las manifestaciones en las calles.



(Vea: Unión Europea ya entregó vacunas para el 70 % de la población adulta).



¿QUÉ RECLAMAN?



Los manifestantes reclaman libertades civiles, la renuncia del presidente, ayuda humanitaria para enfrentar la grave crisis sanitaria, alimentos, medicinas y mejores condiciones económicas.

La isla está pasando por una aguda crisis económica y sanitaria por cuenta del coronavirus. EFE

¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?



El gobierno tilda de "mercenarios" y "lacayos" a los participantes en las "acciones de descrédito", como ha descrito las masivas protestas.



El presidente Díaz-Canel respondió llamando a sus partidarios a salir a las calles para combatir las protestas.



En una intervención televisada este lunes, negó la represión contra los manifestantes, pese a los vídeos que muestran una contundente actuación policial y múltiples denuncias de arrestos a manifestantes.



(Vea: Globalización: por qué es necesario entenderla para avanzar).



¿QUÉ HA DICHO EL EXILIO?



El exilio político cubano pidió al presidente de EE. UU., Joe Biden, que actúe de "manera decisiva" para proteger al pueblo cubano de la represión, apoyar sus ansias de cambio y lo instó a no repetir el "error del presidente John Kennedy" de dejarlos desamparados.



EFE