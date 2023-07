Trabajo infantil en EE. UU. incrementó en 69% en 2022

El mundo retrocede más de 30 años y algunos de los proyectos de ley presentados en Estados Unidos estarían permitiendo actualmente que los niños y adolescentes de 14, 15, 16 y 17 años, en su mayoría emigrantes, sean empleados en trabajos de alto riesgo de 6 horas diarias.



(Vea: Más de 500.000 niños están en condición de trabajo infantil en el país).

La denuncia es el resultado de un estudio realizado por el Instituto de Política Económica (IPE), que trabaja para incluir en las discusiones de política económica a los trabajadores de bajos y medianos ingresos desde 1986.



Los adolescentes podrían ser contratados hoy, a la mitad del precio que un adulto, en actividades de alto riesgo como demoliciones, mataderos o en bares, lo que iría en contravía a las existentes leyes federales de protección, de acuerdo con el estudio.



Cada uno de los estados pueden legislar sobre el tema pero expertos insisten que la ley federal que rige sobre los menores establece que los adolescentes de 14 y 15 años pueden trabajar un máximo de 3 horas al día pero, jamás después de las 7 de la noche, y que, los que tienen 16 ó 17 años están prohibidos de laborar con explosivos, en obras viales y minería, entre otras cosas.



El especialista Eric Edmonds, profesor de economía en la universidad privada estadounidense Dartmouth College, localizada en Hanover, Nuevo Hampshire, admite a PORTAFOLIO que los incidentes han aumentado pero que no se sabe si se relacionan con la prevalencia subyacente del trabajo infantil.



“Las denuncias y los reportes al respecto se han incrementado”, reconoce Edmonds, quien ha desempeñado cargos de importancia como coeditor de la Revista Económica del Banco Mundial y miembro sénior de la Oficina de investigación y análisis económico y desarrollo (Bread, por su siglas en inglés).



(Vea: Colombia, Acnur y OIT firman pacto contra el trabajo infantil).



Lo que se sabe con certeza es que “hay gran cantidad de niños migrantes que han sido separados de sus familias y redes de apoyo informales”, precisa Edmonds, quien, además, es especialista en economía del desarrollo y cuya investigación se centra en el trabajo infantil, forzado y trata de personas. Por eso sostiene que lo que se necesita es “fortalecer los sistemas de protección social para ayudar a proteger a esos niños altamente vulnerables” para que desarrollen su resiliensia y puedan llevar una vida adulta exitosa.



Recientemente se habrían aprobado en EE. UU. “normas de trabajo infantil que contravienen la Ley de Normas Laborales Justas, que en 1938 prohibió la explotación de menores”, y que les impide trabajar en la fabricación y almacenamiento de fuegos artificiales según la BBC de Londres.



El Secretario de Trabajo estadounidense Marty Walsh reconoció que el trabajo infantil en su país “no es un problema del siglo XIX sino de hoy”, el pasado 27 de febrero.



Unos 4.000 niños fueron descubiertos trabajando ilegalmente en Estados Unidos en 2022, el máximo registrado desde 2013, cuando inspectores federales encontraron a 1.400 menores en ésa misma situación.

En aumento



La ONU y la OIT, reconocieron un retroceso y un aumento del trabajo infantil en todo el mundo.



“Los conflictos, las crisis y la pandemia de la covid-19, sumieron a más familias en la pobreza y obligaron a millones de niños a recurrir al trabajo infantil”, sostiene la ONU en informe que conmemoró el día mundial contra el trabajo infantil el pasado 12 de junio.



“El crecimiento económico no ha sido suficiente ni, menos, integrador, para aliviar la presión que sienten muchas familias y comunidades y que les hace recurrir al trabajo infantil. En la actualidad, 160 millones de niños siguen trabajando. Es decir, casi uno de cada diez niños en todo el mundo”, sostiene.



(Vea: Más de 796.000 niños y niñas trabajan en el país).



África ocupa el primer lugar entre las regiones, tanto por porcentaje de niños en trabajo infantil (un quinta parte), como en el número absoluto en situación de trabajo infantil: 72 millones.



Asia y el Pacífico están en segundo lugar con un siete por ciento y 62 millones en términos absolutos.



En África, Asia y El Pacífico, 9 de cada diez niños están en situación de trabajo infantil; en las Américas hay 11 millones de menores; en Europa y Asia central, 6 millones.



Edmunds admite que “el número de niños que trabajan en el mundo es hoy más alto porque también hay más jóvenes en la pobreza” pero, insiste que no hay suficientes datos comparables para afirmar qué fue lo que sucedió a nivel mundial después de la pandemia.



“EE. UU. dejó de recopilar datos que permitan medir el trabajo infantil a principios de la década de 1970 y, por lo tanto, no tenemos idea de lo que, realmente, está pasando. El gobierno de los EE. UU. sabe más sobre la prevalencia del trabajo infantil en Colombia que aquí”, precisa.



¿Qué hacer? El 9% de los niños trabajadores están en los países de bajos ingresos y el 7% en los de ingresos altos, según la ONU. Las estadísticas sobre el número absoluto en cada grupo de ingresos nacionales indican que 84 millones de niños están en situación de trabajo infantil, el 56 por ciento de los cuales vive en países de ingresos medios, y 2 millones viven en países de altos ingreso.



El investigador Edmonds está convencido de que “el trabajo infantil es una faceta de la pobreza y es muy importante que la política enfatice y apoye los aspectos positivos. Hagamos que la educación secundaria esté universalmente disponible y que sea asequible. Ayudemos a las familias pobres a satisfacer sus necesidades básicas para que puedan aprovechar esas oportunidades educativas”.



“Los niños suelen ser más vulnerables en las crisis y violencias familiares" y es preciso que trabajemos para protegerlos, añade.



Su hipótesis respecto a lo que sucede con los menores en Estados Unidos es que se encaja en una guerra cultural en la que “la extrema derecha ha estado apoyando muchos esfuerzos para interferir directamente en las decisiones de los padres respecto a la salud mental de sus hijos”.



(Vea: El 25 % de empresas de la región contrata jóvenes de bajos recursos).



En su opinión, se necesita que se deje de creer que las leyes existentes eliminan el trabajo infantil. En la mayoría de los estados, no hay restricciones en la agricultura y los niños de hasta 14 años pueden trabajar algunas horas fuera del horario escolar. Los impulsos legislativos existentes son deshonestos y por eso creo que los debates son más guerras culturales que en contra el trabajo infantil.



GLORIA HELENA REY

Portafolio