Proyectos de energías dejarán $11 billones de inversiones

Con la inversión por más de $11 billones que estarían llegando a Colombia entre 2021 y 2023, el sector de las Energías Renovables No Convencionales se consolida, y pone al país como uno de los grandes jugadores estratégicos a nivel mundial en materia de inversión.



(Minas y energía: país estrena obras por US$2.610 millones).

“El sector atraerá millonarias inversiones en los próximos años y permitirá generar miles de empleos directos e indirectos que contribuirán a la reactivación económica del país”, señaló Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables, SER Colombia.



La nación se encuentra en la posición No. 25 en el Índice de Transición Energética 2020, y ha sido ubicado por 115 jugadores del sector entre inversionistas, compañías del sector privado, asociaciones de la industria y sociedad civil, que forman parte de la Coalición para la Acción de IRENA, como uno de los cinco mercados emergentes más atractivos para inversiones FNCER a nivel global.



PROYECTOS DE GRAN ESCALA



Para el caso colombiano, actualmente el país cuenta con 13 granjas solares y proyectos de autogeneración ubicadas en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Chocó, Antioquia, Risaralda, Tolima, Meta y Valle del Cauca, y desarrolla 9 proyectos de generación eólica en La Guajira, que generarán cerca de 2.500 MW en los próximos años.



(Colombia, posible miembro de la Agencia Internacional de Energía).



“Estos proyectos traen consigo la generación de más de 6 mil empleos directos y aportarán la reducción de nueve millones de toneladas de Dióxido de Carbono, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos de lucha contra el cambio climático”, aseguró Corredor.



En la que será la tercera subasta de Energías Renovables No Convencionales, se espera sumar entre 800 y 1.000 MW con el fin de fortalecer la matriz energética del país, llegando a una meta de 12% de generación con energías limpias no convencionales (eólica y solar).



PROYECTOS DISTRIBUIDOS



En términos de proyectos de Generación Distribuida, que permiten generar energía fotovoltaica en industrias, colegios, universidades, centros comerciales, parques públicos, hoteles, hospitales, fincas, etc., con corte a enero de 2020, se registran en el país de 1.511 proyectos, con capacidad instalada de 32.058 KW.



“El crecimiento de los proyectos distribuidos es muy importante, pues muestra el interés de muchas industrias y sectores en generar su propia energía, lo cual permite hacer ahorros importantes para el usuario, incluso vender los excedentes al sistema, y contribuir de notablemente en la reducción de las partículas de CO2 contaminantes, haciendo que sus emisiones sean cada vez más limpias y contribuyendo a una mejor calidad del aire”, anota el director de SER Colombia.



De los 1.511 proyectos, 1 es de biomasa y el resto son proyectos de generación con energía solar.



Los proyectos están ubicados en: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, César, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle.



“Con la incorporación de las energías renovables, estamos dando un paso hacia la consolidación de un sistema confiable, seguro y suficiente, además de impactar de forma positiva el medio ambiente y el bolsillo de los consumidores”, asegura Germán Corredor.



A nivel mundial durante 2019, las FNCER representaron el 27% de la generación, y 9% durante el 2020, logrando además un impacto en las emisiones del sector que cayeron 1.5% entre 2918 y 2019 de acuerdo a datos de la agencia internacional de energía IRENA.



