Putin llama a desarrollar industria aeronáutica rusa

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, abogó este miércoles por el desarrollo de la industria aeronáutica rusa y fabricar aviones competitivos "a nivel mundial", en medio de las sanciones occidentales.



"Los aviones rusos deben cumplir todos los requisitos de calidad, comodidad y seguridad, ser verdaderamente competitivos a nivel mundial en sus características técnicas y su transferencia a las aerolíneas debe realizarse dentro de los plazos acordados y sin demoras", dijo el presidente en una reunión con el Gabinete del Gobierno.

Putin aseguró que "solo unos pocos países" en el mundo son capaces de producir aeronaves modernas y "Rusia es uno de ellos".



La reunión con el Gobierno se produce en medio del aumento de incidentes con aviones comerciales rusos, que han obligado a la tripulación de algunas aeronaves a regresar a los aeropuertos de origen o realizar aterrizajes de emergencia en otros destinos.



Según expertos, la situación se debe al lento ritmo de sustitución de las piezas occidentales caducadas, ya que Rusia por el momento no puede reponerlas en toda su flota debido a las sanciones.



Fuentes oficiales rusas ya se quejaron en el pasado del "déficit de repuestos" y "problemas con suministros" que afectaron a aerolíneas que utilizan equipos occidentales y que se vieron obligados a pagar unos precios disparatados por los recambios.



Según 'The Wall Street Journal', en 2023 por cada 100.000 vuelos en Rusia se produjeron 9,9 situaciones peligrosas, el doble que en 2019.



La mayoría de los incidentes, admite el diario, no fueron graves, pero los expertos de seguridad advierten de que en caso de que los problemas técnicos persistan, el riesgo irá en aumento.

EFE