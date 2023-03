China y Rusia refuerzan una alianza frente a Occidente

Rusia y China proclamaron el martes que abrieron una “nueva era” en sus relaciones y destacaron su identidad de posturas frente a las potencias occidentales, que buscan aislar a Rusia a causa de la guerra de Ucrania y aumentar su presencia en Asia.



"Hemos firmado una declaración que refuerza nuestra asociación estratégica y nuestras relaciones que entran en una nueva era”, declaró el presidente chino, Xi Jinping, tras reunirse en Moscú con su homólogo ruso, Vladímir Putin.



A su vez, Putin expresó tras la cumbre un apoyo prudente a las propuestas chinas para encontrar una solución negociada al conflicto en Ucrania, que se inició hace casi trece meses con la invasión de tropas rusas en ese país.



“Numerosos puntos del plan de paz propuesto por China (...) pueden servir de base para una solución pacífica, cuando Occidente y Kiev estén dispuestos a ello. Pero no vemos por el momento disposición por su parte”, declaró el mandatario ruso.



China medió activamente en la reciente reconciliación diplomática entre Arabia Saudita e Irán, pero los analistas estiman difícil que consiga un cese de hostilidades en la exrepública soviética.



Estados Unidos, no obstante, dijo que no ve a China como un mediador “imparcial” entre Moscú y Kiev. “No creo que se pueda considerar a China como razonablemente imparcial, de ninguna manera”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en la crítica más directa hasta la fecha de Washington a los esfuerzos de Pekín por acabar con el conflicto.



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró por su parte que invitó a China a dialogar y que hasta ahora está esperando “una respuesta”.



Zelenski anunció que participará en mayo por videoconferencia en la cumbre de potencias occidentales del G7 en la ciudad japonesa de Hiroshima, por invitación del primer ministro japonés, Fumio Kishida, que este martes visitó el país en guerra. Además, el FMI anunció un plan de ayuda para Ucrania de US$15.600 millones.



AFP