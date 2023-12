La lista de países del mundo en donde piden póliza de viaje para poder entrar

Si planea viajar en fin de año al extranjero es importante que identifique los requisitos de ingreso antes de llegar al país de destino. En varios territorios los turistas deben presentar en migración una póliza de viaje.



Este es un seguro que protege contra riesgos, perdidas o daños que podrían ocurrir en su estancia, a usted mismo o a sus pertenencias.



Según se conoce, normalmente estas pólizas cubren:



- Emergencias médicas: le puede cubrir gastos médicos, hospitalarios y de evacuación en caso de enfermedad o lesión durante el viaje.



- Cancelación de viaje: en muchos casos se ofrece un reembolso en caso de que deba cancelar o interrumpir su viaje debido a circunstancias imprevistas, como enfermedad, lesión o emergencia familiar.



- Pérdida o robo de equipaje: en caso de que pierda o le roben sus pertenencias personales, usted recibe un reembolso.



- Retrasos en vuelos: puede ofrecer compensación por gastos adicionales incurridos debido a retrasos en vuelos, como alojamiento y comidas.



- Responsabilidad civil: cubre posibles reclamaciones legales por daños causados a terceros durante el viaje.



- Asistencia en carretera: proporciona ayuda en caso de problemas con el vehículo, como servicio de remolque, reparaciones y asistencia en carretera.



- Seguro de vida y desmembramiento: ofrece beneficios en caso de fallecimiento o desmembramiento accidental durante el viaje.



Ahora bien, tenga en cuenta que no todas las empresas ofrecen la misma cobertura y que los costos varían, en principio, dependiendo de la duración de su viaje.

Países que exigen seguro de viaje a turistas

En el listado se incluyen países europeos, de Medio Oriente y latinoamericanos y son los siguientes:



1. Argentina.



2. Argelia.



3. Alemania.



4. Austria.



5. Bélgica.



6. Bulgaria.



7. Chile.



8. Chipre.



9. Cuba.



10. Dinamarca.



11. Ecuador.



12. Eslovenia.



13. España.



14. Estonia.



15. Finlandia.



16. Francia.



17. Grecia.



18. Holanda.



19. Hungría.



20. Irlanda.



21. Islandia.



22. Italia.



23. Israel.



24. Irán.



25. Jordania.



26. Letonia.



27. Liechtenstein.



28. Lituania.



29. Luxemburgo.



30. Líbano.



31. Malta.



32. Noruega.



33. Namibia.



34. Omán.



35. Paraguay.



36. Polonia.



37. Portugal.



38. República Checa.



39. República Eslovaca



40. Reino Unido



41.Rumania



42. Rusia



43. Surinam



44. Suecia



45. Suiza



46. Tailandia



47. Turkmenistán



48. Ucrania.



