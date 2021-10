¿Qué pasó con Whatsapp, Instagram y Facebook?

Facebook y sus plataformas Instagram y WhatsApp sufrieron el lunes una masiva interrupción que afectó potencialmente a decenas de millones de usuarios. El sitio Downdetector mostraba cortes en áreas densamente pobladas como Washington y París desde las 15H45 GMT.



(Lea: No se quede sin WhatsApp: celulares en los que dejará de funcionar)



"Disculpe, algo funciona mal. Estamos trabajando en ello y lo solucionaremos tan pronto podamos", dice un mensaje que reciben los usuarios que buscan acceder a Facebook. "Sabemos que mucha gente tiene problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos", dijo el portavoz de Facebook en Twitter.



(Lea: ¿Incomunicado? Estas son las otras opciones a las que puede recurrir)

La interrupción se produce un día después de que una mujer que filtró a las autoridades estadounidenses documentos de Facebook que afirman que sus productos alimentan el odio y dañan la salud mental de los niños, apareciera en la televisión para revelar su identidad.



Frances Haugen, una experta en datos de 37 años, trabajó para empresas como Google y Pinterest y dijo que Facebook es "sustancialmente peor" de que lo que había visto antes.



Tormenta



La mayor red social del mundo quedó envuelta en una tormenta a causa de Haugen. Además congresistas y el diario The Wall Street Journal detallaron cómo Facebook sabía que sus productos, incluyendo Instagram, estaban dañando a las niñas, especialmente en lo que respecta a la imagen corporal.



"Creo que por fin ahora los políticos, quizás la Casa Blanca, y otros lideres puedan ver a alguien como Frances Hagen y decir...'Ahora nos incumbe a nosotros, Facebook no se corregirá por sí misma'", dijo Nora Benavidez, experta en derecho digital. Nick Clegg, vicepresidente de Facebook en materia política y asuntos mundiales, rechazó vehementemente que las plataformas de la empresa sean "tóxicas" para los adolescentes.



Clegg se pronunció días después de una tensa audiencia en el Congreso en la que los legisladores interrogaron a ejecutivos de Facebook sobre su impacto en la salud mental de los usuarios más jóvenes. La propia Haugen deberá presentarse el jueves ante el Congreso para prestar testimonio sobre el tema.



Los senadores pusieron la semana pasada en aprietos a Antigone Davis, jefa de seguridad de Facebook, por un informe de la propia empresa sobre los potenciales daños de las aplicaciones. Davis dijo a los legisladores que una encuesta mostró que Instagram es generalmente muy beneficiosa para chicos de 12 años con problemas de ansiedad, tristeza o desórdenes alimentarios. -



"Insatisfacción corporal"



Empero, el senador Richard Blumenthal leyó en sala extractos de documentos de la compañía que dijo haber recibido de alguien de Facebook y que la contradecían.



"Notorias evidencias sugieren que las experiencias en Instagram y Facebook empeoran la insatisfacción corporal", dijo e indicó que esa afirmación no proviene de un empleado de Facebook descontento sino de un estudio de la propia empresa.



Facebook ha estado bajo una presión implacable para evitar ser una plataforma de desinformación, odio y contenido dañino para los niños. Legisladores han batallado por aprobar nuevas reglas que actualicen las protecciones en línea creadas hace décadas cuando aún no existían las redes sociales.



AFP