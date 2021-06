¿Qué pasó en la cumbre entre Biden y Putin?

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó hoy que Moscú y Washington pueden llegar a un acuerdo para canjear a sus ciudadanos presos, al término de sus primeras conversaciones con su homólogo estadounidense, Joe Biden.



"Hemos hablado de ello. El presidente Biden planteó este asunto en relación a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en prisiones de la Federación Rusa", dijo en una rueda de prensa el mandatario ruso.



Señaló que en este asunto "se puede llegar a determinados compromisos", para añadir que "el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y el Departamento de Estado de EEUU trabajarán en esa dirección".



Actualmente, 17 ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos con doble ciudadanía, se encuentran recluidos en prisiones rusas, según una lista del Servicio Federal Penitenciario de Rusia, que fue entregada a Exteriores en vísperas de la cumbre entre

Putin y Biden.



De ellos, los casos más sonados son del Paul Whelan, ex infante de marina, condenado a 16 años tras ser declarado culpable de espionaje, y Trevor Reed, sentenciado a 9 años de prisión por resistirse a su detención por la policía.



A su vez, de los rusos que cumplen pena de prisión en Estados Unidos el más conocido es Viktor But, comerciante de armas que fue detenido en Tailandia en 2008 y extraditado a EEUU.



La Justicia estadounidense condenó a But a 25 años de cárcel tras declararlo culpable de conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses y vender armas a la guerrilla de las FARC colombianas.



Rusia insiste en que los ciudadanos de su país deben cumplir las penas de cárcel en su territorio y ha criticado en numerosas ocasiones a Estados Unidos por lo que considera unaa aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense contra sus ciudadanos.



EFE