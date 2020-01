¿Qué se sabe hasta ahora sobre el avión estrellado en Irán?

El Boeing 737 de la aerolínea ucraniana UIA, siniestrado cerca de Teherán, sufrió un incendio antes de estrellarse, causando la muerte de sus 176 ocupantes, según el informe preliminar de la Organización de la Aviación Civil de Irán. Sin embargo, se baraja la posibilidad de que haya sido atacada con misiles, de acuerdo con reportes de medios y entidades internacionales.



Según Newsweek, fuentes del Pentágono y de la Inteligencia estadounidense señalaron que el avión fue alcanzado por un sistema de misiles antiaéreos, tras un error de Irán.



LA VERSIÓN DE IRÁN



Citando a testigos del accidente, tanto personas que estaban en tierra como tripulación de otros vuelos, el informe relata que se observó un incendio en el aparato y que la posterior explosión fue a causa de su colisión contra el suelo.



La Organización de la Aviación Civil de Irán indicó que el avión inicialmente se dirigía hacia el oeste y “tras ocurrir el problema giró a la derecha y en el momento de la caída estaba en ruta de regreso al aeropuerto” internacional Imán Jomeiní de Teherán.



El aparato desapareció de los radares cuando se encontraba a una altitud de 8,000 pies, de acuerdo al informe, que apunta que “no se recibió ningún mensaje de radio del piloto sobre circunstancias inusuales”.



Respecto a las cajas negras, la Organización de la Aviación Civil de Irán señaló que están “dañadas” por el accidente y el incendio del avión, que cubría la línea Teherán-Kiev.



Al coincidir esta tragedia con el ataque con misiles de Irán contra una base militar en Irak con presencia estadounidense, empezaron a surgir especulaciones que ponían en duda que el avión de UIA hubiera sufrido un accidente.



El Gobierno de Kiev mantuvo ayer cautela ante las causas del accidente del Boeing y su presidente, Vladímir Zelenski, pidió "con vehemencia a todo el mundo que se abstenga de especular y lanzar hipótesis no contrastadas hasta la publicación de informaciones oficiales sobre la catástrofe".



Por su parte, el portavoz del Ejército iraní, Abolfazl Shekarchí, rechazó en las últimas horas que un misil hubiera derribado el avión y describió esas informaciones como "ridículas" y "una mentira absoluta".



Un grupo de expertos ucranianos tiene previsto participar sobre el terreno en la investigación del suceso y ayudar en la identificación de las víctimas del accidente. Según la aerolínea ucraniana, en el avión viajaban 82 iraníes, 63 canadienses, once ucranianos (dos pasajeros y nueve tripulantes), diez suecos, cuatro afganos, tres alemanes y tres británicos, aunque las autoridades iraníes cifran en 146 sus nacionales, ya que se trata de personas con doble nacionalidad.



¿LO DERRIBÓ UN MISIL?



Medios internacionales, como The Washington Post informan que investigadores ucranianos consideran la posibilidad de que un misil derribara la aeronave.



Por su parte, USA Today cita un informe de una empresa de información global con sede en Londres que no descarta que el avión fue derribado por un misil iraní.



“Las fotografías supuestamente tomadas cerca del lugar del accidente y distribuidas en las redes sociales parecen mostrar la sección de orientación de un misil tierra-aire SA-15 Gauntlet de corto alcance, que aterrizó en un jardín cercano”, dijo la firma IHS Markit en su informe



La firma dijo que no podía confirmar la autenticidad de las fotos, pero "las evalúa como creíbles".



Newsweek dice que hay fuentes del Pentágono y de la Inteligencia estadounidense que el avión fue alcanzado por un sistema de misiles antiaéreos, conocido como Gaunlet. Las fuentes le dijeron a Newsweek que la evaluación del Pentágono es que el incidente fue accidental.



Trump también dice tener "sospechas" sobre el accidente aéreo en Irán. Funcionarios de EE.UU. creen que Irán derribó al avión ucraniano por error.



El presidente de Estados Unidos descartó este jueves que el accidente del avión ucraniano en Irán se debiera a un fallo mecánico, sin precisar cuál fue el motivo del suceso.



"Algunas personas dicen que fue (un fallo mecánico), personalmente no creo que eso sea una cuestión", dijo Trump en una intervención en la Casa Blanca, sin ofrecer más precisiones.



"Tengo mis sospechas -agregó- No quiero decirlo. Es algo trágico".



"Alguien pudo haber cometido un error en el otro lado, no (fue) nuestro sistema. No tiene nada que ver con nosotros", indicó el mandatario, que remarcó que el

avión volaba "en un vecindario hostil".



“SON RUMORES”



Ante las diversas informaciones y la posibilidad de que haya sido derribado con un misil, las autoridades iraníes afirmaron que no tienen "ningún sentido" los rumores de un ataque.



"Varios vuelos nacionales e internacionales volaban al mismo tiempo en el espacio iraní a la misma altura de 8.000 pies, y esta historia del ataque con misiles en el avión no puede ser en absoluto correcta", según un comunicado en el sitio web del ministerio de Transporte de Irán.



"Esos rumores no tienen ningún sentido", agrega el texto, que cita Ali Abedzadeh, presidente de la Organización de la Aviación Civil Iraní (CAO) y viceministro de Transportes. Abedzadeh reaccionó a rumores que circularon en las redes sociales, según los cuales el Boeing 737 de Ucrania Airlines International habría sido alcanzado por un misil lanzado por los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite iraní.



