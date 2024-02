El rey Carlos III padece un cáncer, que le fue descubierto en su reciente hospitalización tras una operación de próstata en Londres, pero se desconoce la naturaleza y gravedad del mismo.



Tras el anuncio hecho el lunes por el Palacio de Buckingham sobre su dolencia, se dispone de poca información.



(Vea: Por tensiones en el mar Rojo, presidente de Yemén se reúne con el Reino Unido).



El cáncer se detectó "temprano", según el primer ministro conservador británico, Rishi Sunak, lo que en teoría mejora las posibilidades de recuperación.



-El Palacio de Buckingham no precisó qué tipo de cáncer padece el rey de 75 años, pero indicó que no es de próstata.



Los cánceres más comunes en el Reino Unido, donde cada día se detectan alrededor de 1.000 nuevos casos, son los de mama, pulmón, próstata y colon, que en conjunto representan el 53%, según la organización de investigación sobre el cáncer Cancer Research UK.



El 36% de los nuevos casos de cáncer diagnosticados cada año se detectan en personas mayores de 75 años. Según la misma fuente, el 50% de los afectados sobrevive más de diez años, aunque esto depende en gran parte de las circunstancias individuales de cada uno.



El rey, que regresó el lunes desde Sandringham, en el centro-este de Inglaterra, a Londres, donde recibió un primer tratamiento, se enteró de que padecía cáncer tras una operación de próstata realizada el 26 de enero.



(Vea: Minenergía viaja a Europa para buscar cooperación en energías renovables).



Carlos III estuvo hospitalizado tres días en la London Clinic, donde se le detectó el tumor. Fue informado a principios de la semana pasada, según el Daily Mail, lo que no le impidió dejarse ver en público en Sandringham el domingo junto a su esposa, Camila. Ese día, acudió a una iglesia y saludó a una multitud en el camino.



El soberano informó a sus seres queridos, incluido su segundo hijo, Enrique, con quien mantiene una tensa relación desde hace tiempo, antes de hacer pública su enfermedad "para evitar especulaciones".



Carlos III se muestra "muy optimista respecto a su tratamiento", según el Palacio de Buckingham. Muchos pacientes de cáncer son sometidos a sesiones de quimioterapia. Según el Palacio de Buckingham, el monarca "espera reanudar todas sus actividades públicas lo antes posible".

Rey Carlos III EFE

Según algunos medios de prensa, Carlos III se someterá al tratamiento en su propio domicilio.



El rey, muy activo y que en el pasado sólo ha tenido problemas de salud menores, ha suspendido todas sus actividades públicas por tiempo indefinido, pero seguirá desempeñando sus tareas como monarca constitucional.



El primer ministro Rishi Sunak, con quien se reúne todas las semanas, dijo el martes que "seguirá comunicándose con él como de costumbre".



(Vea: Reino Unido anuncia nuevas ayudas fiscales para creadores de cine, TV y videojuegos).



AFP