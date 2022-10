¿Qué se viene para la economía de EE.UU.? esto dicen los expertos

Los mercados están contemplando con mayor énfasis la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba su tasa de interés en 75 puntos básicos en cada una de las dos reuniones que le resta del año, en noviembre y diciembre, con el objetivo de contener la galopante inflación en dicho país.



(‘La reforma golpea el ahorro, la inversión y el consumo’: Fenalco).

Si bien la posibilidad de una subida de ese nivel ya estaba contemplada antes de este jueves, ahora se extiende hasta la reunión de diciembre, luego de un dato anual de 8,2% conocido en la previa de la jornada bursátil.



“Con base en los futuros, el mercado está descontando con una probabilidad cercana al 100% un aumento de 75 puntos básicos en la reunión de política monetaria de noviembre, e incluso con el último dato de inflación comienza a surgir la posibilidad de que haya un aumento de 100 puntos básicos. Ahora bien, el mercado también comienza a asimilar la idea de que en diciembre se aumente la tasa otros 75 puntos básicos, algo que hasta el momento no estaba incorporado en las expectativas de la mayoría y que da cuenta de unas presiones inflacionarias más persistentes”, mencionó Diego Gómez, especialista en el mercado cambiario de Corficolombiana.



La herramienta de consultoría Refinitiv contempla un 86,6% para un alza de 75 puntos básicos en noviembre y de 13,4% para 100 puntos básicos.



(Vender a Colombia como un país que es muy bueno para invertir: Ocampo).



De acuerdo con los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés), la inflación anual llegó al 8,2% en septiembre, levemente menor al 8,3% de agosto pero por encima de las expectativas del 8,1% de los analistas, por lo cual aún no es posible señalar que se haya alcanzado el esperado pico de escalada.



Entre tanto, la inflación subyacente, aquella que no incluye alimentos o energéticos, repuntó en 0,6%, mismo nivel de agosto, con lo que alcanzó el 6,6% anual, superando así el 6,3% logrado el mes anterior. Es preciso resaltar que este nivel (6,6%) es el más alto en 40 años.



Por otro lado, Ian Shepherdson, economista jefe de Pantheon Macroeconomics, espera que “los informes de inflación de octubre, publicados después del FOMC de noviembre, por desgracia, sean lo suficientemente buenos como para permitir que la Fed comience a señalar claramente que su enfoque cambiará en diciembre”.



No obstante, estiman un caso base de que el aumento de diciembre será de 50 puntos “aunque el riesgo de otro aumento de 75 pb acaba de aumentar”.



PORTAFOLIO