¿Qué tanto durará el buen momento del empleo en EE.UU.?

La mención del estado del mercado laboral fue algo más que una idea de último momento para el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuando el miércoles pasado reóo la lista de factores que podrían influir en la política monetaria en el futuro, dejando atrás el comercio, la actividad manufacturera y la economía fuera de EE.UU.



La reacción del mercado al informe del viernes pasado muestra cuan poco importa la situación actual del empleo, tanto para la política monetaria como para los inversionistas, con futuros de acciones, bonos del Tesoro y el dólar con muy leves variaciones. Sin duda, no hubo sorpresas.





El Departamento de Trabajo dijo que se crearon 164.000 empleos en julio, lo que se compara con la estimacion promedio de 165.000, segun los economistas encuestados por Bloomberg.



Las ganancias promedio por hora aumentaron 3,2% respecto al año anterior, una marca más alta que la tasa de 3,1% de junio pero aun en línea con el promedio de los últimos 12 meses.



Aun así, apenas hubo algo de anticipación para este informe que generalmente ocurre antes del primer viernes del mes, especialmente después de que el presidente Donald Trump cambio el enfoque al comercio el jueves por la tarde al anunciar que, a partir del 1 de septiembre, impondría un 10% arancel sobre US$300.000 millones en importaciones chinas que aún no están sujetas a los aranceles estadounidenses.



"El informe de empleos de julio en Estados Unidos ha sido relegado a un segundo plano", escribieron los estrategas de Brown Brothers Harriman en una nota a los clientes el viernes. Todo el mundo sabe que el mercado laboral es la parte de la economía que está en forma estable.



Pero a pesar de que el desempleo está en un mínimo de 50 años, no ha sido lo suficientemente fuerte como para evitar que el crecimiento se desacelere mientras Trump intensifica las guerras comerciales.



Y aunque la Fed sabe que Estados Unidos se ha mantenido mejor que la mayoría de las otras economías, eso no durara para siempre debido a la interconexión de las economías mundiales en la actualidad.

En un informe esta semana, Morgan Stanley calculo que la participación de EE.UU. en el producto interno bruto mundial se ha reducido del 22% en 1990 al 15% en la actualidad. En tanto, la participación de las ganancias corporativas de EE.UU. provenientes de empresas extranjeras ha aumentado del 18% en 1990 al 22% en la actualidad.



Esto implica que mientras más aranceles imponga Trump a los socios comerciales de EE.UU., mas danos potenciales pueden acumularse en la economía estadounidense, lo cual es preocupante ya que un índice utilizado ampliamente, producido por JPMorgan, mostro el jueves que el sector manufacturero global se está contrayendo.



"No hay mucha experiencia en responder a las tensiones comerciales mundiales", dijo Powell en su conferencia de prensa el miércoles después de que el banco central redujera las tasas por primera vez en una década.



Es "algo que no hemos enfrentado antes y que estamos aprendiendo sobre la marcha". El mercado de bonos está fijando precios en dos recortes de tasas más para este año, tal como lo había hecho antes del informe de empleos. En el futuro, los datos más importantes para los mercados serán aquellos informes que muestren como la economía general, especialmente la industria manufacturera, está respondiendo a las crecientes guerras comerciales en lugar de lo que esta sucediendo con los empleos y los salarios.