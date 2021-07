Reactivación impulsa cifras de las empresas mundiales

El 2020 fue un año de contrastes para las grandes empresas mundiales, y mientras que algunos sectores como el de tecnología o farmacia lograron grandes cifras, otros de la economía más tradicional presentaron importantes desplomes.



No obstante, la reactivación económica de los países está revirtiendo esa tendencia y, si bien algunos siguen en negativos, la mayoría puede mirar con más optimismo el resto de 2021.



Así lo muestran las cifras que se han registrado de multinacionales en el cierre del primer semestre en los últimos días.



Por supuesto, una de las tendencias innegables es que pese a la vuelta a la presencialidad en algunos aspectos, las tecnológicas siguen disparadas.



Alphabet, la matriz de Google, incrementó sus ganancias de enero a junio 2,6 veces frente a igual periodo de 2020, hasta los US$36.455 millones, mientras que la facturación creció un 47%. Y algo similar pasó con Apple, que tuvo ganancias de US$74.129 millones en los nueve primeros meses de su año fiscal, un 66%, gracias a las ventas del iPhone y los servicios que ofrece.



Microsoft incrementó 38% sus utilidades en lo que va de 2021, hasta US$61.271 millones, mientras que Amazon dobló su beneficio (104%) en los seis primeros meses, al llegar a US$15.885 millones hasta junio.



En el lado farmacéutico, las vacunas impulsaron los resultados del sector. Por ejemplo, Pfizer ganó un 53% más frente al primer semestre de 2021 hasta los US$10.440 millones, mientras que sus ventas crecieron 68%. De hecho, aseguró que espera ingresar US$33.500 millones en 2021 por el biológico anticovid-19.



AstraZeneca, por su parte, logró incrementar un 42% sus beneficios en 2021 frente al 2020.



Pero hay otros sectores que no tuvieron tanta suerte en 2020 y que han mejorado cifras, y uno de ellos es el petrolero. Exxon tuvo una ganancia de US$7.420 millones en la primera mitad, un 43% más que el año pasado, cuando tuvo pérdidas de US$1.690 millones de hace un año. Asimismo, Chevron incrementó un 47% su utilidad a US$4.459 millones.



Las europeas Royal Dutch Shell (US$3.400 millones), TotalEnergies (US$2.200 millones) y Repsol (US$700 millones) también volvieron al terreno positivo, gracias principalmente a la mejora en los precios del crudo internacional y el incremento de la demanda de combustibles como consecuencia de la reactivación económica internacional.



Pero no es el único sector tradicional con mejores perspectivas. Otro de ellos es el industrial, y uno de los indicadores más seguidos es el de 3M, la multinacional que por sus productos y servicios a un gran abanico de segmentos se ha convertido casi que en un barómetro de la marcha de la economía en general.



Esta empresa obtuvo un beneficio de US$3.148 millones en el primer semestre de 2021, lo que supone un incremento de 20% frente al mismo periodo del año anterior. La firma sacó partido, entre otras cosas, de la venta de tapabocas N95.



Caterpillar, que provee maquinaria para diversas industrias, también suele ser una de las que más atención reciben. Esta logró aumentar sus ganancias un 90%, a US$2.943 millones.



En consumo, P&G también registró sus cifras para este periodo, en las que presentó un incremento de 10% a US$14.352 millones, aunque cabe decir que ese tipo de productos no se vieron tan afectados durante el pico de la pandemia.



Por último, uno de los sectores que si bien aún no volvió a terreno positivo está mejorando sus cifras es el del turismo y la aviación. Amadeus, la plataforma global de gestión de reservas redujo sus pérdidas hasta US$28,5 millones.



El grupo IAG (Iberia y British Airways) logró reducir sus pérdidas a la mitad, a US$2.050 millones. Boeing volvió a tener ganancias, de US$567 millones entre abril y junio, mientras que su competidor europeo Airbus ganó US$2.600 millones durante el primer semestre del año.