Rebrotes frenaron el repunte en el mundo

Una vez terminado el 2020, son cada vez más los datos que se van conociendo del impacto real de la pandemia en las economías del mundo, y si bien el sentir es que las caídas fueron menores a lo que se esperaba, las cifras dejan también otra preocupación: los rebrotes y la incertidumbre lastraron el repunte en el cuarto trimestre del año.



Y esto es algo que se ve en casi todos los casos.

Por ejemplo, Estados Unidos presentó la semana pasada su PIB para el 2020, en el que mostró que en el último trimestre, el repunte anualizado frente al periodo previo fue de 4%, más bajo que el 4,4% que esperaban los analistas, o el 4,8% que pronosticó JP Morgan.



En Europa, la situación se presenta incluso peor, pues algunas de las principales economías presentaron sus dinámicas para el cuarto trimestre, en las que se reflejó un crecimiento nulo o, incluso, nuevas contracciones, lo que contrasta con la fuerte recuperación entre julio y septiembre.



En los tres últimos meses del 2020, Alemania repuntó tan solo un 0,1%, España 0,4%, mientras que Francia registró una caída de 1,3%.



Esto ya lo alertó el Banco Central Europeo en su última reunión, cuando no solo dijo que la eurozona tendría una caída en el cuarto trimestre, sino que esto afectaría al inicio de 2021. “Los datos sugieren que el resurgimiento de la pandemia y la intensificación asociada de las medidas de contención probablemente hayan llevado a una disminución de la actividad en el cuarto trimestre, y también se espera que influyan en la actividad en el primer trimestre de 2021”, dijo su presidenta, Christine Lagarde.



Y es que el freno en el repunte no se quedaría solo en el cuarto trimestre. Un informe de Julius Baer indica que la recuperación de Europa se retomará en el segundo trimestre, mientras que otro de BBVA Research apuntó que esta se daría en la segunda mitad de 2021.



De hecho, sin salir del Viejo Continente, un reporte el viernes del Instituto DIW dijo que el PIB de Alemania, la economía más grande de Europa, caería 3% entre enero y marzo.

Y la debilidad no solo se verá en Europa, por una nota de la firma PNC alertó de que el crecimiento del PIB anualizado de Estados Unidos en el primer trimestre podría ser inferior a 1%.



Asimismo, la última versión del Global Data Watch de JP Morgan prevé que, de forma anualizada frente al cuarto trimestre, en el inicio de 2021 la economía de EE. UU. crecería 2,3%, Canadá caería 2%, la eurozona perdería 1% y Reino Unido se desplomaría 15,5%, Japón un 4%, mientras que China crecería 6%.



Por regiones, Latinoamérica presentaría una pérdida de 1,3%, los mercados emergentes crecerían 4%, los desarrollados bajarían 0,6% y, el PIB global tendría un trimestre débil, con un alza de 1,2%.



DIFÍCIL CIERRE DE 2O2O



Aunque en la mayoría de casos la contracción en 2020 será menos negativa de lo que se preveía, no deja de ser un año que deja una de las peores crisis de las últimas décadas.

Estados Unidos presentó una caída en su PIB respecto al cierre de 2019 de 3,5%, que si bien está muy alejado del alrededor de -8% que se llegó a pronosticar, sigue siendo la peor contracción desde 1946.



En Europa, el PIB de Alemania registró un desplome de 5%, menor al 5,4% que esperaba el FMI, mientras que Francia perdió 8,3% y España 11%, frente al 9% y 11,1% que estimó el organismo internacional. Son tres países en los que posiblemente se seguirán decretando restricciones.



México, por su lado, presentó en 2020 su peor caída desde 1932, al perder 8,3% de su PIB, mientras que la economía de Hong Kong cayó un 6,1%.

La nota positiva la puso China, la única potencia que terminó en positivo, pues a pesar de la pandemia repuntó en el 2020 un 2,3%.