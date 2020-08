Rebrotes suman incertidumbre al segundo semestre

Los expertos coinciden en que es prácticamente seguro que en el segundo trimestre la economía global tocó fondo y que en lo que resta del año se empezarán a ver mejoras graduales. No obstante, los rebrotes y datos peores de lo esperado le suman incertidumbre.



(Amenaza de rebrote ensombrece perspectivas de repunte económico).

Y es que parece difícil registrar datos más dramáticos que los vistos entre abril y junio. Estados Unidos presentó una contracción anualizada de 32,9%, o 9,5% frente al trimestre previo, mientras que la eurozona cayó 12,1% y la UE 11,9%. Países como Alemania (-10,1%), España (-18,5%) o Francia (-13,8%) son pruebas del fuerte impacto de la crisis.



Ante esto, los pronósticos apuntan a que en el tercer y cuarto trimestre se daría una fuerte recuperación en el PIB mundial, algo que si bien sigue siendo posible, por los rebrotes en diversas partes del mundo y los peores datos vistos, podría no ser totalmente seguro.



(Posible rebrote del coronavirus en China prende las alarmas).



“Dada la incertidumbre, es difícil asegurar que la recuperación esté garantizada. Aunque no habrá impactos tan fuertes, lo que estamos viendo no es muy favorable: hay nuevos cierres o pausas en las reaperturas, y muchos indicadores muestran una recuperación menos fuerte de lo que se veía. Dependerá de si el virus se sigue expandiendo, lo que haría que la mejora tome más tiempo”, explica Camilo Pérez, gerente de investigaciones económicas de Banco de Bogotá.



Por ejemplo, la confianza del consumidor se desplomó en julio en EE. UU. y volvió al nivel de mayo, el gasto de los hogares creció menos de los esperado y la pérdida de trabajos sigue incrementándose en ese país y también en Europa.



Gran parte de culpa lo tienen los rebrotes y nuevos cierres. Como explica Gayle Allard, economista del IE Business School, “Goldman Sachs dijo que otra cuarentena le costaría un 5% del PIB a EE. UU. Hay una opción menos costosa, que la gente acepte llevar mascarillas, pero hay una gran resistencia. Sin duda, un rebrote empeora las perspectivas para la economía americana y global”.



Por lo tanto, la perspectiva es que la recuperación sea más lenta de lo esperado. Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital, añade que “los datos muestran que lo peor quedó atrás y que en el tercer y cuarto trimestre se verían mejores cifras, aunque en el año siga en negativo. Ahora bien, esta recuperación depende de varios factores, y estamos viendo muchos rebrotes, lo que suma incertidumbre sobre la velocidad del repunte, la cual se espera que vaya a ser muy lenta. Es decir, no está garantizada una recuperación rápida, y aun en un entorno favorable, estamos muy lejos de los números de antes de la pandemia”.



En Twitter: @rlopezper