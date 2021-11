Las recomendaciones de la OMC para fortalecer el comercio mundial

La Organización Mundial de Comercio, OMC, analizó la cadena de valor global, más allá de la producción por el cambio de los servicios y otros activos intangibles a la digitalización y transformación tras la pandemia.



De acuerdo con el informe, las cadenas de valor mundiales han desempeñado un papel clave en el apoyo a la recuperación económica y están evolucionando.



(Vea: Profesiones que tienen más vacantes y salarios más altos en el país).



Además señala que no ha habido una reubicación generalizada de la producción en respuesta a la pandemia y se ha mostrado capacidad de recuperación, después de las interrupciones iniciales, para abordar las necesidades de alimentos y productos médicos esenciales.



“A medida que el covid-19 retroceda, las cadenas de valor mundiales, sin duda, serán una gran influencia en la recuperación venidera. Esta recuperación debe utilizarse para revitalizar un sistema comercial que sirva y mejore la vida de todos”, dijo la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.



Además apuntó que “el camino hacia la resiliencia requiere una cooperación fuerte, no aislamiento y proteccionismo”.



“Si cree que sacar su economía del mundo interconectado es la solución, piénselo de nuevo. La economía hiperconectada nos hace más vulnerables a los riesgos de los shocks, pero también más resistentes cuando estos realmente ocurren”, dijo.



(Vea: Crisis de suministros: los productos que escasearían en Colombia).



El acceso a las vacunas contra el covid-19 sigue siendo desigual en el mundo y esto también hace que la recuperación económica global sea frágil. “Comprender dónde, en estas cadenas, se crea valor y cómo se comparte entre sus actores es fundamental para garantizar que todos obtengan una parte justa de las ganancias del comercio”, dijo el presidente del Banco Asiático de Desarrollo,Masatsugu Asakawa.



Más allá de los bienes manufacturados, la idea es que los países diversifiquen sus canastas exportadoras con productos intangibles, como los servicios y la propiedad intelectual. Estos productos son una oportunidad para que los países en desarrollo desempeñen un papel más activo en el comercio mundial e impulsen el crecimiento económico.



En las recomendaciones de la OMC, los gobiernos deben considerar más inversiones en áreas como infraestructura digital y capacitación de trabajadores para hacer que las cadenas sean más efectivas y resistentes, no solo a las pandemias, sino también los riesgos geopolíticos, ambientales y cibernéticos.



PORTAFOLIO